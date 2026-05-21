Скуштувати українські страви, послухати живу музику й виступи дитячих колективів, відвідати ярмарок ручних виробів, майстер-класи та благодійні локації – усе це пропонували відвідувачам фестивалю на честь Дня вишиванки 21 травня у Празі.

Таке свято у празькому районі Голешовіце відбувається вже впʼяте.

Сам День вишиванки започаткували у 2006 році студенти Чернівецького національного університету, а згодом свято вийшло далеко за межі України й тепер щороку об’єднує українські громади по всьому світу.

Як це було в чеській столиці – дивіться далі у фоторепортажі.