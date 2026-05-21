Ярмарок, дитячі виступи й українська музика: як у Празі святкували День вишиванки (фоторепортаж)

Скуштувати українські страви, послухати живу музику й виступи дитячих колективів, відвідати ярмарок ручних виробів, майстер-класи та благодійні локації – усе це пропонували відвідувачам фестивалю на честь Дня вишиванки 21 травня у Празі.

Таке свято у празькому районі Голешовіце відбувається вже впʼяте.

Сам День вишиванки започаткували у 2006 році студенти Чернівецького національного університету, а згодом свято вийшло далеко за межі України й тепер щороку об’єднує українські громади по всьому світу.

Як це було в чеській столиці – дивіться далі у фоторепортажі.

1 Відвідувачі дивляться концерт під час святкування Дня вишиванки
2 Хлопчик із прапором України грається під час святкування з іншими дітями
3 Дівчинку розмальовують жовто-синім аквагримом
4 Чоловік готує український борщ і пропонує гостям
5 Жінки у вишиванках позують для фото. Вони розповіли, що кожна з них отримала сорочку у подарунок від подруги
6 Продавчиня пропонує домашнє варення та мед відвідувачці фестивалю
7 Глядачі та батьки знімають на телефони дитячий виступ
8 Діти виступають з народними танцями у традиційних костюмах
9 Навіть найменші відвідувачі були вдягнені в одяг з вишивкою. На фото: Ольга та її син Олівер
10 Діти в парі танцюють народні танці
11 Дитина розглядає в’язані іграшки та вироби ручної роботи на ярмарку
12 Діти та глядачі спостерігають за виступами на фестивалі
13 Чоловік смажить шашлики на мангалі, щоб потім пропонувати відвідувачам
14 Діти позують для фото біля афіші фестивалю Vyshyvanka Day
16 Ельміра та Василь з волонтерської спільноти «Празька криївка» власноруч зробили маскувальні костюми і позують у них для фото
17 Відвідувачі плетуть маскувальну сітку
18 Діти фотографуються з артистами у костюмах
19 Інна позує у вишиванці 50-річної давнини з вишивкою, характерною для Черкащини, яку власноруч вишила її тітка
20 Дівчинка у вишиванці їсть солодку вату, поки сцену позаду неї готують для наступного виступу
21 Дівчата купили млинці на ярмарку

