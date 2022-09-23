В Украине будут покупать информацию для наказания военных преступников

Информация о военном преступнике в обмен на деньги. В Украине создали фонд, который собирает пожертвования и размещает на сайте информацию о подозреваемых в военных преступлениях. Любой, кто владеет какой-либо информацией о подозреваемых, может предоставить эту информацию фонду и получить деньги.

Как все работает?

У фонда «Инициатива Справедливости» есть сайт.

Там размещены данные подозреваемых в военных преступлениях. По каждому из них можно либо конфиденциально предоставить информацию (если она подтвердится – получить деньги), либо пожертвовать любую сумму, чтобы увеличить награду для тех, кто может предоставить такую информацию.

Задача фонда – чтобы каждый подозреваемый предстал перед судом

Организатором фонда является бывший узник донецкой тайной тюрьмы Изоляция Станислав Асеев. Он говорит, что идея создания такого фонда появилась больше года назад, и все это время он договаривался с украинской властью о его создании.

В основу легла практика США где на официальном уровне выплачиваются деньги за информацию, например, о террористах. Также там в таком ключе работают и некоторые гражданские структуры. Правда в Украине законодательство пока не адаптировано под такую практику. Поэтому идея заключалась в том, чтобы объединить усилия общественного сектора и государства. В итоге, фонд будет заниматься сбором пожертвований, публикацией данных подозреваемых для покупки информации. Основным же бенефициаром полученной информации будет Главное управление разведки Минобороны Украины.



«Хочу подчеркнуть, что все люди, которые у нас размещены на сайте, имеют официальное подозрение: то ли от Генпрокуратуры Нидерландов, то ли от украинской Генпрокуратуры, то ли от СБУ, то ли по решениям Совета Европы. То есть мы размещаем только официально подозреваемых, чтобы нас не обвиняли в каком-нибудь самосуде», – говорит Станислав Асеев.

Если полученная информация касается местонахождения человека, либо есть еще какие-то данные, которые в интересах следствия не нужно придавать огласке, то она передается спецслужбам, и они занимаются оперативной разработкой. Если же это свидетельства, доказывающие вину подозреваемого, то их будут публиковать на сайте.

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Сейчас на сайте есть пока 4 раздела. «Изоляция», «МН17», «Буча» и «Киевская область». В основном, это связано с тем, что публикуются данные только по тем, кому официально и в публичной плоскости заявили о подозрении. Например, по Донецкой или Херсонской областях пока информации очень мало из-за того, что данные подозреваемых не называются.



«Мы ищем все это на сайтах СБУ, Генпрокуратуры. Но там часто не называют подозреваемых. И Генпрокуратура, к сожалению, не пошла нам на встречу и не предоставили нам списков обвиняемых. Дала только общую цифру подозрений без фамилий. Конечно, мы будем добавлять туда подозреваемых, которых официально будут называть», – говорит Станислав Асеев.

Также по словам Станислава, разделы нужны для западной аудитории, которая не сильно ориентируется в тонкостях российско-украинской войны. Но зато они все много раз слышали такие слова, как МН17 или Буча.

«Нужно, чтобы об инициативе знали россияне»

По словам Станислава Асеева, работа фонда направлена как на жителей Украины, так и западных стран, и на россиян.



«Сейчас важно, чтобы как можно больше людей узнали о нашей инициативе. Если мы говорим о Западе и Украине, это важно с точки зрения наполнения фонда. Ибо деньги – это главный механизм, с которым мы выходим к россиянам. И конечно, что россияне должны о нас знать и знать о существовании военных преступников, которые, возможно, живут с ними рядом. Попробуем выходить на российскую аудиторию через некоторых россиян. К примеру, тот же Александр Невзоров. У него большой охват аудитории в России. Но начнем тогда, когда соберем более или менее значимую сумму. Хотя бы 20-30 тысяч долларов. Чтобы эта сумма соответствовала масштабам людей, размещенных на сайте. Одно дело, когда это какой-то условный Вася из Саратова, другое дело, когда это тот же Гиркин, или какой-нибудь генерал, отвечающий за действия своих бригад. Мы не можем за них предлагать тысячу долларов. Никто не согласится за такие деньги рисковать», – говорит Станислав Асеев.



Естественно, нужно быть готовыми к тому, что будет поступать и большое количество дезинформации от российской разведки, считает Станислав. Однако верификация информации будет уже делом Главного управления разведки Минобороны Украины.

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