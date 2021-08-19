19 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- Вірні православної церкви святкують Преображення Господнє (Яблучний Спас).
- В кінотеатрах України розпочнеться фестиваль «Нове українське кіно», присвячений 30-річчю незалежності. На великих екранах продемонструють добірку семи сучасних українських фільмів: «Плем’я», «Додому», «Мої думки тихі», «Атлантида», «Донбас», «Земля блакитна, ніби апельсин» та «Віктор_Робот».
- В Україні відзначають День пасічника.
Цей день в історії
- 1919 року Афганістан оголосив незалежність від Британської імперії.
- 1991 року група радянських партійних функціонерів оголосила про відсторонення від влади президента Михайла Горбачова і введення надзвичайного стану, щоб запобігти підписанню нового союзного договору між республіками СРСР.
- 2020 року у віці 102 роки помер президент Національної академії наук України Борис Патон, який обіймав цю посаду з 1962 року.
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