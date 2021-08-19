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Суспільство

19 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

Вірні православної церкви святкують Преображення Господнє (Яблучний Спас)

Які події очікуються?

  • Вірні православної церкви святкують Преображення Господнє (Яблучний Спас).
  • В кінотеатрах України розпочнеться фестиваль «Нове українське кіно», присвячений 30-річчю незалежності. На великих екранах продемонструють добірку семи сучасних українських фільмів: «Плем’я», «Додому», «Мої думки тихі», «Атлантида», «Донбас», «Земля блакитна, ніби апельсин» та «Віктор_Робот».
  • В Україні відзначають День пасічника.

Цей день в історії

  • 1919 року Афганістан оголосив незалежність від Британської імперії.
  • 1991 року група радянських партійних функціонерів оголосила про відсторонення від влади президента Михайла Горбачова і введення надзвичайного стану, щоб запобігти підписанню нового союзного договору між республіками СРСР.
  • 2020 року у віці 102 роки помер президент Національної академії наук України Борис Патон, який обіймав цю посаду з 1962 року.

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