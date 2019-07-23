Куди щезають і як помирають президенти пострадянських країн

Повідомлення про смерть президента Туркменістану з’явилися минулих вихідних. Однак посольства Ашгабата в Росії та в Киргизстані спростували цю інформацію. Раніше державні телеканали у Туркменістані показували, як 62-річний Ґурбанґули Бердімухамедов під час відпустки працює над черговим томом своєї енциклопедії «Лікарські рослини Туркменістану» і слухає свої ж пісні. В останні роки періодично з’являються чутки про важку хворобу Бердімухамедова, він регулярно зникає з поля зору публіки на тривалий час. Але ці чутки офіційно не підтверджувалися. Журналісти проекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время» зібрали випадки «зникнень» інших лідерів на пострадянському просторі. Бакієв. Чутки про інсульт і бійку

У березні 2008-го «зник» тодішній президент Киргизстану Курманбек Бакієв. Почали з’являтися чутки про «важку хворобу», а потім і «смерть»Бакієва. Лунали версії, що у нього інсульт, хвороба нирок і навіть що в нього нібито стріляв і поранив його син Максим. Курманбек Бакієв повернувся в Киргизстан через 25 днів після «зникнення». Він повідомив, що з 3 по 28 березня перебував у відпустці в Німеччині, куди спочатку поїхав на два тижні, щоб «відпочити» і «пройти медичне обстеження», однак лікарі запропонували йому більш детальний огляд. При цьому Бакієв сказав, що не розуміє, «чому адміністрація президента робила з цього таємницю». Путін. «Грип» і «Аліна Кабаєва»

У березні 2015 року з’явилися чутки про зникнення президента Росії Володимира Путіна. Поширилися версії, що він помер, захворів на грип, був повалений у результаті державного заколоту або поїхав до Швейцарії, де Аліна Кабаєва нібито народжувала його дитину (про відносини Путіна і Кабаєвої писали кілька російських видань, зокрема «Московський кореспондент», який перестав існувати невдовзі після цієї публікації). Прес-секретарю Путіна Дмитру Пєскову доводилося спростовувати всі ці чутки. Володимир Путін з’явився на публіці лише через 10 днів на зустрічі з тодішнім президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим. Атамбаєв заявив журналістам, що всупереч чуткам Путін почувається добре: «Оце якраз Володимир Володимирович мене територією [Костянтинівського палацу] возив, сам сидів за кермом. Президент Росії не тільки ходить, він ганяє тільки так, гостей катає за кермом. Як це кажуть російською, не дочекаються». «Нудно було би без пліток», – зазначив Путін. Лукашенко. «Мене поховали і тебе можуть»

У липні 2018 року з’явилися чутки, що президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито переніс інсульт. 26 липня він планував відвідати Гомель, однак, цей візит не відбувся. Туди прибула його охорона і журналістський пул, але сам Лукашенко так і не приїхав. А чиновники, які очікували його, не отримали жодних пояснень. Лукашенко з’явився на публіці 2 серпня, майже через тиждень. Під час відвідування місця збору врожаю він зажадав від місцевого керівника відзвітувати про роботу через рік, а потім засумнівався, чи доживе той. «Ти ж доживеш до майбутнього року? Але ти особливо не зарікайся. Мене минулої доби поховали і тебе можуть поховати», – сказав Лукашенко. Карімов. Привітав посмертно

Смерть президента Узбекистану Іслама Карімова була офіційно підтверджена 2 вересня 2016 року. Однак перші чутки про це з’явилися 27 серпня. Деякі незалежні засоби масової інформації повідомили про клінічну смерть Карімова після банкету з олімпійською збірною Узбекистану (тоді узбецькі спортсмени привезли додому чотири «золота» – це був найкращий показник для держави). Але Карімов ще кілька днів залишався формально «живим» і навіть заочно «привітав» народ Узбекистану з Днем незалежності 1 вересня. Алієв. Пів року невідомості