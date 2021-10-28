Добір судді ЄСПЛ від України. Чи знову наступлять на ті самі граблі?

26 жовтня президентським указом дано старт новому, вже третьому, конкурсу із добору кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від України. Попередні два конкурси в 2019 та весною 2021 року закінчилися відхиленням трійки обраних кандидатів. Правила нового конкурсу визначені у формі змін до попереднього указу від 19 лютого цього року, який регулював другий конкурс.
У новому складі конкурсної комісії вже не п’ять, як в перших двох конкурсах, а три викладачі міжнародного права – з Києва, Львова та Одеси, досвідчений суддя у відставці та досвідчений адвокат. Прогрес наявний.
Проте, як і раніше, в комісії не представлена правозахисна спільнота, яка найбільше долучилася до утвердження юриспруденції ЄСПЛ в Україні. Хоча в п.2 Положення про проведення конкурсу (далі – Положення) ясно сказано, що комісія «формується з числа фахівців у галузі міжнародного права, які мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи у цій галузі, у тому числі провідних вчених, представників міжнародних організацій та всеукраїнських громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на захист прав людини і основоположних свобод». Вже вдруге, на мій погляд, затверджений склад комісії суперечить Положенню про проведення конкурсу.
Процедуру добору кандидатів на підставі Положення можна коротко описати таким чином:
- Конкурсна комісія працює в формі засідання, правомочного за наявності не менше трьох її членів, при цьому можливо брати участь у засіданні онлайн.
- Усі рішення оформлюються протоколом, який підписується головою конкурсної комісії.
- Комісія протягом двох тижнів з моменту ухвалення указу має на своєму першому засіданні обрати із свого складу голову і затвердити оголошення про проведення добору з кваліфікаційними вимогами до кандидатів, переліком документів, які треба подати, та часовими рамками.
- На цьому першому засіданні комісія також затверджує регламент своєї роботи, за яким надалі й працює.
- Після закінчення терміну подання документів на конкурс комісія перевіряє документи кандидатів на відповідність кваліфікаційним вимогам і допускає кандидатів до конкурсу або відмовляє їм в доступі.
- Список кандидатів оприлюднюється.
- Не менше, ніж за 15 діб після оприлюднення списку МЗС організує тестування кандидатів, допущених до конкурсу, на знання офіційних мов Ради Європи – французької та англійської.
- Не менше, ніж за 15 діб після тестування комісія проводить співбесіди з усіма кандидатами. Форма проведення співбесіди та порядок оцінювання кандидатів визначаються рішеннями конкурсної комісії.
- За результатами співбесіди і з врахуванням результатів тестування комісія формує рейтинг всіх кандидатів, і публікує список трьох кандидатів на посаду судді ЄСПЛ з найвищим рейтингом із врахуванням гендерного балансу (дві жінки та один чоловік або два чоловіка та одна жінка).
- Комісія передає список трьох обраних кандидатів до МЗС для надсилання до Ради Європи.
Втішає, що організатори конкурсу суттєво використали наші рекомендації. Але, на жаль, не в повному обсязі. На наш погляд, конкурс досі залишається надто закритим і непрозорим.
Публікуватимуть список кандидатів, їхні автобіографії та мотиваційні листи, а також список трьох переможців конкурсу. Але у Положенні нічого не сказане про оприлюднення процедури оцінювання та формування рейтингу, публікацію самого рейтингу та протоколів роботи комісії.
У Положенні також не враховані вимоги Резолюції Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2010)26 щодо діяльності Консультативної ради експертів.
Ця інституція Ради Європи першою оцінює якість списку кандидатів і може запропонувати замінити когось з поданих кандидатів на наступних за рейтингом.
Опосередковано це передбачено таким фрагментом п.11 Положення: «У разі якщо під час попереднього розгляду у Раді Європи списку кандидатів буде виявлено невідповідність чи неповну відповідність одного чи декількох кандидатів критеріям, визначеним частиною першою статті 21 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, конкурсна комісія може прийняти рішення про виключення таких кандидатів із зазначеного списку та про включення до нього наступних у рейтингу учасників конкурсу, які мають найбільшу кількість балів, з дотриманням вимоги щодо гендерного балансу».
Але не враховано, що Консультативна рада експертів працює конфіденційно, тобто список з трьох кандидатів на посаду судді слід оприлюднювати не до, а після комунікації з Консультативною радою експертів, щоб на розгляд Комітету ПАРЄ з відбору суддів потрапив список, який вже пройшов через фільтр цієї ради.
Отже, процедура добору кандидатів на посаду судді ЄСПЛ покращена, але містить серйозні помилки, яких можна було уникнути. І це робиться одразу після сумних результатів другого конкурсу.
Слід зауважити, що кандидат на посаду судді ЄСПЛ, віцепрезидент ПАРЄ Олександр Мережко, голова парламентської делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева і деякі інші члени делегації активно агітували депутатів ПАРЄ за невизнання рішення Комітету з відбору суддів про відхилення українського списку кандидатів з тої причини, що «не всі кандидати відповідають критеріям для обрання на посаду судді».
Позиція пані Мезенцевої – всі три українських кандидати чудові. Однак, якби вдалося скасувати рішення Комітету, то список за процедурою все одне повернули б до цього Комітету, і, певен, були б ті ж самі результати – тільки десь за рік. І все одне треба було б проводити новий конкурс.
Я про це згадую, щоб наголосити: тепер Комітет з відбору суддів буде дуже прискіпливим в оцінці нового списку, сформованого в результаті нового конкурсу. І тому головне зараз – неупереджена, справедлива, прозора, демократична та недискримінаційна процедура
Можна тільки пошкодувати, що українська влада не погодилася на публічно висловлену пропозицію Консультативної ради експертів допомогти в організації конкурсу. Чому це сталося?
Однак, за цих умов вже на старті конкурсу виникають сумніви щодо його неупередженості і справедливості.
Втім, будемо сподіватися, що цього разу добір кандидатів буде більш вдалим, і нарешті весною 2022 року буде призначений новий суддя ЄСПЛ від України.
Євген Захаров – голова Харківської правозахисної групи
Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції
Марія Мезенцева, голова парламентської делегації України в ПАРЄ, в інтерв'ю УКРІНФОРМу:
– Комітет ПАРЄ з питань відбору суддів до ЄСПЛ працює за принципом in camera, тобто у закритому режимі, й тому ми не знаємо, що саме відбувалось під час обговорень. Ми мали змогу подати апеляцію на першому засіданні сесії, чим і скористались.
Апеляцій на рішення Комітету по відбору суддів в історії процедури відбору надзвичайно мало, таке майже не відбувається. Попри певні рекомендації не голосувати в розріз із рішенням Комітету, нас підтримали представники всіх політичних груп: соціалісти, консерватори, ліберали, а також представники Європейської народної партії, й навіть об’єднані ліві.
Основний меседж від тих, хто утримався чи голосував проти, був той, що такі виклики рішенню Комітету з відбору суддів до ЄСПЛ створять небезпечний прецедент зневіри в авторитет та силу Комітету.
- 22 вересня Комітет з відбору суддів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відхилив визначений Україною список з трьох кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
- 27 вересня ПАРЄ більшістю голосів остаточно відхилила українські кандидатури.
- Комітет ПАРЄ дав офіційне обгрунтування цього рішення.
«Комітет рекомендує Асамблеї відхилити цей список, оскільки не всі кандидати відповідають критеріям для обрання на посаду судді Європейського суду з прав людини, та просити Уряд України подати новий список кандидатів», – мовиться у рішенні Комітету з відбору суддів до ЄСПЛ.
- Офіційний Київ має втретє провести новий конкурс для відбору кандидатів на посаду судді ЄСПЛ від України.
- 26 жовтня розпочався новий конкурс. Список із трьох кандидатів мають подати на січневу сесію 2022 року.
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