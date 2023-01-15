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Як білоруси в Україні воюють проти Росії?

Як білоруси в Україні воюють проти Росії?
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Як білоруси в Україні воюють проти Росії?

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Білоруси беруть участь в кровопролитних боях в Україні.

Російська армія продовжує атакувати позиції ЗСУ. Як білоруські добровольці та українські військові воюють на фронті проти Росії? Де йдуть найзапекліші бої? Які втрати зазнають російські військові? Що чекає Білорусь та режим Лукашенка на думку білорусів?

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