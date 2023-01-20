У Мінську матір і дочку засудили до тривалих термінів у колонії за причетність до «Чорної книги Білорусі»

Мінський міський суд оголосив вирок співробітницям «МТБанку» Інні та Валерії Глинським у справі про передачу даних про силовиків у телеграм-канал «Чорна книга Білорусі». Інна Глинська отримала сім років колонії загального режиму, її дочка Валерія – шість із половиною років, повідомляє правозахисний центр «Вясна».

Інна та Валерія Глинські понад рік утримуються у СІЗО-1, більшість засідань у справі відбулися в закритому режимі.

Інна та Валерія Глинські були затримані 28 грудня 2021 року. «Я працювала в «МТБанку» на посаді спеціаліста. У серпні 2020 року я брала участь у вуличних заворушеннях. З використанням своїх службових повноважень надавала інформацію щодо співробітників міліції в канал «Чорна книга Білорусі», – розповідала на записаному силовиками відео Інна Глинська, яка обіймала в банку керівну посаду.

У справі фігурувало пʼятеро потерпілих, це були працівники міліції та суддя.