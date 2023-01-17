У Мінську розпочався заочний суд над Тихановською

17 січня в Мінську розпочався заочний суд над білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською. Вона назвала суд «фарсом» і «помстою» Олександра Лукашенка, заявивши, що їй не надали доступ до судових документів.

«Ці суди – зовсім не суди. Це – шоу. Це – фарс, але це взагалі не має нічого спільного з правосуддям», – заявила 16 січня Тихановська, яка проживає в еміграції в Литві.

Світлані Тихановській інкримінують кілька статей Кримінального кодексу Білорусі: державна зрада, масові заворушення, створення екстремістського формування, розпалювання ворожнечі, змова з метою захоплення влади, заклики до санкцій.

Крім неї, у «справі Координаційної ради» фігурує також голова Народного антикризового проводу Павло Латушко. Його звинувачують у закликах до санкцій, розпалюванні ворожнечі, отриманні хабара та створенні екстремістської організації.

Подібні звинувачення висунули і на адресу членів Координаційної ради Марії Мороз, Ольги Ковалькової і Сергія Ділевського.

У прокуратурі заявили, що «Тихановська, Мороз, Ковалькова, Латушко і Ділевський у різний час вступили в таємну злочинну змову, в тому числі з іншими особами, з метою захоплення державної влади».

Всі фігуранти «справи Координаційної ради» перебувають за межами Білорусі. Їхню справу розслідували в рамках «спецрозслідування», а суд проходить заочно.

Після масових протестів у 2020 році режим Лукашенка переслідує та ув’язнює дедалі більше опозиційних діячів, журналістів й активістів.