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У Держдепі США відреагували на початок суду над Тихановською

Ентоні Блінкен назвав суд над Світланою Тихановською політично вмотивованим 

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає судовий процес, який сьогодні розпочався щодо білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, політично вмотивованим.

За його словами, цей суд є «ілюстрацією репресій».

«Політично вмотивований заочний суд над лідером є ілюстрацією репресій режиму Лукашенка. Ми вжили заходів, щоб застосувати візові обмеження на 25 чиновників режиму, які cхвалили законодавство про придушення продемократичних діячів», – написав він у твіттері.

У Держдепартаменті зазначають, що загалом візові обмеження застосовані щодо 322 людей «за підрив демократії в Білорусі після фальсифікованих президентських виборів 2020 року».

«Ми продовжуватимемо використовувати всі відповідні інструменти, щоб притягнути до відповідальності у Білорусі тих, хто стоїть на шляху демократичних прагнень своїх співгромадян», – додали у Держдепі.

17 січня в Мінську розпочався заочний суд над білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською. Їй інкримінують кілька статей Кримінального кодексу Білорусі: державна зрада, масові заворушення, створення екстремістського формування, розпалювання ворожнечі, змова з метою захоплення влади, заклики до санкцій.

Білоруська опозиціонерка, яка проживає в еміграції в Литві, назвала суд «фарсом» і «помстою» Олександра Лукашенка, заявивши, що їй не надали доступ до судових документів.

Крім Тихановської, у «справі Координаційної ради» фігурує також голова Народного антикризового проводу Павло Латушко. Його звинувачують у закликах до санкцій, розпалюванні ворожнечі, отриманні хабара та створенні екстремістської організації. Подібні звинувачення висунули і на адресу членів Координаційної ради Марії Мороз, Ольги Ковалькової і Сергія Ділевського.

У прокуратурі заявили, що «Тихановська, Мороз, Ковалькова, Латушко і Ділевський у різний час вступили в таємну злочинну змову, в тому числі з іншими особами, з метою захоплення державної влади».

Всі фігуранти «справи Координаційної ради» перебувають за межами Білорусі. Їхню справу розслідували в рамках «спецрозслідування», а суд проходить заочно.

Після масових протестів у 2020 році режим Лукашенка переслідує та ув’язнює дедалі більше опозиційних діячів, журналістів й активістів.

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