У Держдепі США відреагували на початок суду над Тихановською

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає судовий процес, який сьогодні розпочався щодо білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, політично вмотивованим.

За його словами, цей суд є «ілюстрацією репресій».

«Політично вмотивований заочний суд над лідером є ілюстрацією репресій режиму Лукашенка. Ми вжили заходів, щоб застосувати візові обмеження на 25 чиновників режиму, які cхвалили законодавство про придушення продемократичних діячів», – написав він у твіттері.

У Держдепартаменті зазначають, що загалом візові обмеження застосовані щодо 322 людей «за підрив демократії в Білорусі після фальсифікованих президентських виборів 2020 року».

«Ми продовжуватимемо використовувати всі відповідні інструменти, щоб притягнути до відповідальності у Білорусі тих, хто стоїть на шляху демократичних прагнень своїх співгромадян», – додали у Держдепі.

17 січня в Мінську розпочався заочний суд над білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською. Їй інкримінують кілька статей Кримінального кодексу Білорусі: державна зрада, масові заворушення, створення екстремістського формування, розпалювання ворожнечі, змова з метою захоплення влади, заклики до санкцій.

Білоруська опозиціонерка, яка проживає в еміграції в Литві, назвала суд «фарсом» і «помстою» Олександра Лукашенка, заявивши, що їй не надали доступ до судових документів.

Крім Тихановської, у «справі Координаційної ради» фігурує також голова Народного антикризового проводу Павло Латушко. Його звинувачують у закликах до санкцій, розпалюванні ворожнечі, отриманні хабара та створенні екстремістської організації. Подібні звинувачення висунули і на адресу членів Координаційної ради Марії Мороз, Ольги Ковалькової і Сергія Ділевського.

У прокуратурі заявили, що «Тихановська, Мороз, Ковалькова, Латушко і Ділевський у різний час вступили в таємну злочинну змову, в тому числі з іншими особами, з метою захоплення державної влади».

Всі фігуранти «справи Координаційної ради» перебувають за межами Білорусі. Їхню справу розслідували в рамках «спецрозслідування», а суд проходить заочно.

Після масових протестів у 2020 році режим Лукашенка переслідує та ув’язнює дедалі більше опозиційних діячів, журналістів й активістів.