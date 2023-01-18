Білорусь: співзасновника Sports.ru і ще чотирьох людей засудили до 12 років колонії кожного

Мінський районний суд у Білорусі заочно засудив одного із засновників популярного спортивного порталу Sports.ru Дмитра Навошу до 12 років позбавлення волі у справі про «Чорну книгу Білорусі», повідомляє правозахисний центр «Вясна».

Такий же термін суд призначив ще чотирьом обвинуваченим – Яніні Сазанович, Данилові Богдановичу, Ользі Висоцькій та Валерії Занемонській. Усіх їх звинуватили в розпалюванні ворожнечі та незаконному збиранні персональних даних.

«Вирок 12 років? Та хоч 112. Я і, гадаю, інші заочно «судимі» готові прийняти на себе будь-які віртуальні терміни вигаданих судів ціною того, щоб свобода для реальних політвʼязнів прийшла раніше», – прокоментував Дмитро Навоша новину про свій вирок.

Телеграм-канал «Чорна книга Білорусі» публікував особисті дані співробітників білоруської міліції, суддів, чиновників, яких звинувачували в причетності до переслідування опозиції.

Генпрокуратура заявляла, що це робилося з метою дискредитації влади та правоохоронних органів, розпалювання соціальної ворожнечі стосовно представників силового блоку та держслужбовців, поширення наклепницьких відомостей про них та підбурювання до злочинів екстремістської спрямованості.

У травні 2022 року «Чорна книга Білорусі» була визнана екстремістським формуванням. Росіянку Софію Сапегу, яку слідство також називає адміністратором «Чорної книги Білорусі», засуджено до шести років позбавлення волі.