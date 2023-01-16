Білорусь: проти засудженого політв’язня Сергія Тихановського порушили нову справу

У Білорусі відеоблогеру Сергію Тихановському, засудженому до 18 років колонії, висунули нове звинувачення за статтею про злісну непокору вимогам адміністрації виправної установи, повідомляє правозахисний центр «Весна».

Повідомляється, що, за версією слідства, політв’язень під час відбування покарання «систематично не підкорявся законним вимогам адміністрації виправної установи, провокував конфлікти, у тому числі з однокамерниками». За це його неодноразово штрафували.

Щодо цієї статті йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Сергій Тихановський – блогер ютуб-каналу «Країна для життя», голова ініціативної групи своєї дружини, кандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської.

Його затримали 29 травня 2020 року у Гродно на пікеті зі збору підписів на підтримку Світлани Тихановської. Йому інкримінували організацію масових заворушень, заклики до насильства щодо представників влади та загрози на адресу ексголови ЦВК Білорусі.

У грудні 2021 року суд засудив його на 18 років колонії посиленого режиму – це найбільший термін, який отримав політичний опонент Олександра Лукашенка.

Однак у серпні 2022 року Тихановського перевели на три роки у в’язницю через «порушення».

Білоруська служба Радіо Свобода писала, що адміністрація «працювала» над тим, щоб йому змінили режим, зокрема, на нього писали протоколи з різних дрібних приводів. (Тюремний режим відрізняється від умов у колонії тим, що ув’язнений постійно перебуває в одиночній камері. Одночасно там можуть бути від трьох до дванадцяти осіб).