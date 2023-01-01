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Що чекає Росію після поразки у війні з Україною?

Що чекає Росію після поразки у війні з Україною?
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Що чекає Росію після поразки у війні з Україною?

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Росіяни, які воюють у лавах ЗСУ. Українська армія створила легіон «Свобода Росії». Хто з росіян відкрито виступає проти війни Росії в Україні: Артур Смольянінов, Віктор Шендерович, Андрій Лошак. Що означає фраза «хороший русский» для цих людей? 

Хто буде відповідати за війну в Україні – російські військові, Путін чи всі росіяни? Російська армія та режим Путіна: які наслідки війни для Росії? Росія сьогодні. Про що говорять звичайні росіяни. Що чекає Росію після поразки у війні з Україною? Про це у новому спецпроєкті Донбас Реалії.

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