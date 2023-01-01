Хто буде відповідати за війну в Україні – російські військові, Путін чи всі росіяни? Російська армія та режим Путіна: які наслідки війни для Росії? Росія сьогодні. Про що говорять звичайні росіяни. Що чекає Росію після поразки у війні з Україною? Про це у новому спецпроєкті Донбас Реалії.
Що чекає Росію після поразки у війні з Україною?
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18:00, 25 грудня 2022
Де розгорнуться основні бої Росії з Україною у 2023? | Донбас Реалії
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18:00, 18 грудня 2022
Як українська армія відповість на новий наступ із Білорусі? | Донбас Реалії
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18:00, 11 грудня 2022
Чому українській армії треба ще більше артилерії та боєприпасів? | Донбас Реалії
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18:00, 04 грудня 2022
Українську оборону Росія закидає піхотою | Донбас Реалії
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18:00, 27 листопада 2022
Втрати в Україні: чи може Росія відновити армію під час війни? | Донбас Реалії
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18:10, 20 листопада 2022
ЗСУ вибили Росію за Дніпро: куди відправлять війська? | Донбас Реалії