Хто буде відповідати за війну в Україні – російські військові, Путін чи всі росіяни? Російська армія та режим Путіна: які наслідки війни для Росії? Росія сьогодні. Про що говорять звичайні росіяни. Що чекає Росію після поразки у війні з Україною? Про це у новому спецпроєкті Донбас Реалії.