У Росії продавця засудили до 5 років за ґратами за бажання воювати за Україну

У Брянську до пʼяти років колонії суворого режиму засудили жителя Саратовської області 23-річного Кирила Бєлоусова, визнавши його винним у «замаху на участь на території іноземної держави у збройному формуванні, не передбаченому законодавством цієї держави, з метою, що суперечить інтересам Росії».

За версією слідства, Бєлоусов, який працював продавцем у магазині «Магніт», нібито вирішив виїхати в Україну для участі в бойових діях проти російської армії у складі підрозділу ЗСУ, в якому воюють вихідці з Росії. У судових матеріалах сказано, що обвинувачений листувався з цього приводу зі своїм знайомим, а пізніше був затриманий на кордоні з Сумською областю України.

Раніше за тією ж статтею Брянський обласний суд засудив місцевого жителя, 30-річного Іллю Куцева, до семи років колонії суворого режиму. За версією слідства, він також планував брати участь у бойових діях у складі легіону «Свобода Росії». Провину Куцев не визнав.