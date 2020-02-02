Провал домовленостей Зеленського та Путіна по Донбасу

На Донбасі загострення. Порушена одна з ключових домовленостей під час нормандського саміту в Парижі – рішення про повне припинення вогню на Донбасі, починаючи з першого січня 2020 року. Перемир'я на лінії фронту так і не настало. А кількість втрат з боку української армії навіть зросла. Чому домовленості між президентом України Зеленським і президентом Росії Путіним не спрацювали?