Провал домовленостей Зеленського та Путіна по Донбасу
На Донбасі загострення. Порушена одна з ключових домовленостей під час нормандського саміту в Парижі – рішення про повне припинення вогню на Донбасі, починаючи з першого січня 2020 року. Перемир'я на лінії фронту так і не настало. А кількість втрат з боку української армії навіть зросла. Чому домовленості між президентом України Зеленським і президентом Росії Путіним не спрацювали?
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