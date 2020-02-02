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02 лютого 2020, Київ 15:27
Суспільство

Про «роботу» в тилу противника та повернення додому. Розповідь ветерана-розвідника

Ветеран-розвідник Антон Бростовський, засновник клубу історичної реконструкції

«Без мене Україна не виграє цю війну» – подумав наприкінці літа 2014 року мешканець Білої Церкви Антон Бростовський. Не маючи військової освіти, але з «білим квитком» у кишені юнак, тим не менше, вирішив стати солдатом. У результаті, Бростовський став розвідником, виконував бойовій завдання у «сірій зоні» у районі Маріуполя і Широкиного. Повернувшись додому, змінив сучасну зброю на зброю давньоруських воїнів у рамках історичних реконструкцій. Слово – Антонові Бростовському.

– Спершу я знайшов навчальний центр – він був неофіційний, на базі одного з добровольчих підрозділів – зараз це вже повноцінна військова частина. З таких добровольців, як я там формували роту, яка з часом мала висунутись у визначене місце і виконувати бойові завдання.

Це була покинута військова частина, на території якої добровольці зайняли один з корпусів для навчання новачків

Я потрапив у другу ротацію цього навчального центру, хоч наразі розумію, що «навчальний центр», то була гучна назва: це була покинута військова частина, на території якої, за домовленістю з місцевою владою, добровольці зайняли один з корпусів для навчання новачків.

– Яким чином ви потрапили під мобілізацію?

– Час, коли наша друга ротація закінчила підготовку у центрі, збігся з четвертою «хвилею» мобілізації, ми всі були мобілізовані й за домовленістю з однією з військових частин ми усі прибули до Новоград-Волинського.

– Тобто, ви були мобілізовані через військкомат, офіційно?

– Так, ми з побратимами були зареєстровані у військкоматі, пройшли медичну комісію, отримали військові квитки і ми стали бійцями 54-го окремого розвідувального батальйону. Якщо точно, то ми з побратимами були мобілізовані у січні 2015 року.

Шеврон українського воїна
Шеврон українського воїна

– Якщо не секрет, якою була географія вашого перебування на Донбасі?

– Південь Донеччини, район Маріуполя. Фактично ми там дислокувались та виконували завдання більш як рік, без ротації до 2016 року. Ми туди заїхали у складі 54-го батальйону, там дві наші роти були переформатовані, стали частиною 131-го окремого розвідувального батальйону.

Антон Бростовський. Широкине, 2015 рік
Антон Бростовський. Широкине, 2015 рік

За батальйоном був закріплений район від Маріуполя і Широкиного (від моря) і до Гранітного. Оскільки ми виконували доволі специфічні завдання, то постійно по району пересувались, посилювали батальйони морської піхоти, котрі зайшли у Широкине після виведення звідти батальйонів «Азов» і «Донбас». Ми працювали з морпіхами влітку 2015 року.

– А на той бік (лінії розмежування) ходили?

– Так, одного разу ми вели розвідку на території, яку контролював противник. Але більшу частина завдань ми виконували у «сірій зоні»: на той час була певна відстань між нами і супротивником, була така собі «нічийна» земля, «сіра зона», там ми і відпрацьовували свої завдання.

Життя у «сірій зоні»
Життя у «сірій зоні»

– Коли у 2016 році ви повернулись додому, чи відчули певні проблеми?

– Для мене дуже важким став сам факт повернення додому. Я коли у короткострокові відпустки додому приїжджав, почувався некомфортно, розумів, що моя група на передовій, хлопці працюють, мене поруч з ними немає. Тож вдома я почувався некомфортно і намагався швидше повернутися до хлопців. Так у мене з’явився внутрішній страх перед поверненням додому.

Головне – щоб не було часу на дурні думки

Водночас, я себе до цього готував і вирішив: головне – щоб не було часу на дурні думки. І от я повернувся додому, здається, у середу, а вже у четвер був на роботі. Оформив документи, відкрив власну справу і працюю – виробляю різноманітні речі з дерева.

– І встигаєте тренуватись і брати участь у змаганнях клубів історичних реконструкцій…

– Так, наша команда має назву «Гюргів», це стародавня назва нашого міста Білої Церкви. Я створив команду 4 роки тому, у ній дванадцятеро спортсменів.

Антон Бростовський готується «до бою». Клуб історичної реконструкції «Гюргів»
Антон Бростовський готується «до бою». Клуб історичної реконструкції «Гюргів»

Маєте рацію, ми їздимо на різні змагання, «Гюргів» стала бронзовим призером України у змаганнях десятеро на десятеро бійців (спортсменів). Не виключаю, що цього року поїдемо на чемпіонат світу у складі збірної України.

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