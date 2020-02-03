БТР-4: українська броня не захистить?

Скандал навколо БТР-4 для української армії. Цей контракт уклали ще в 2016, але через суперечки навколо броні перші машини потрапили в війська тільки під кінець минулого року. Сторони ніби як домовилися, і ось черговий конфлікт. Що не так з бронетранспортерами та чому проблема не тільки в броні?