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03 лютого 2020, Київ 12:46
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БТР-4: українська броня не захистить?

БТР-4: українська броня не захистить?
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Скандал навколо БТР-4 для української армії. Цей контракт уклали ще в 2016, але через суперечки навколо броні перші машини потрапили в війська тільки під кінець минулого року. Сторони ніби як домовилися, і ось черговий конфлікт. Що не так з бронетранспортерами та чому проблема не тільки в броні?

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