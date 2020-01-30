Зізнання «ексміністра» угруповання «ДНР» та спецоперація СБУ: що це було?

Служба безпеки України повідомила, що вивела на підконтрольну територію колишнього представника угруповання «ДНР», що діє на окупованій частині Донеччини за підтримки Росії. Він був так званим «міністром вугільної промисловості» в окупованих районах Донбасу, та нині дає свідчення про злочини окупаційних сил на Донбасі. Втім, пізніше виявилося, що йдеться про Ігоря Івакіна, який сам виїхав на підконтрольну українській владі територію ще у 2014 році. Івакін підтвердив, що заява СБУ стосувалася саме його. Подібні факти свідчать про зневіру представників угруповання щодо перспектив ОРДЛО, про їхні спроби захистити себе особисто та про паніку з-поміж тих, хто був у сфері впливу російського «куратора» окупованих територій Владислава Суркова, стверджують експерти, опитані Радіо Свобода. Частина з них говорить про те, що СБУ, імовірно, задля демонстрації результатів роботи подала звичайний допит колишнього представника угруповання як успішну спецоперацію.

СБУ провела спецоперацію, під час якої вивела з окупованих районів Донбасу колишнього впливового представника окупаційної адміністрації, який був так званим «міністром вугільної промисловості» в угрупованні «ДНР» і схилила його до співпраці.

Я ухвалив рішення відмовитися від участі в незаконній діяльності так званої «ДНР»

«Побачивши штучність новоутворення та його підтримку з боку Російської Федерації, а також незаконність процесів, що відбувалися в Донецьку, я ухвалив рішення відмовитися від участі в незаконній діяльності так званої «ДНР», – говорить на відео СБУ чоловік, чиє обличчя приховане. У Службі безпеки пояснюють, що він надає цінну інформацію про російські злочини на Донбасі.

Невдовзі в українських медіа з’явилася інформація, що йдеться саме про Ігоря Івакіна, якого в угрупованні «ДНР» проголосили так званим «міністром вугільної промисловості» навесні 2014 року.

Від початку російської гібридної збройної агресії на Донбасі бойовики оголошували «міністрами вугільної промисловості» угруповання «ДНР» трьох осіб: Ігоря Івакіна, Анатолія Нестеренка та Руслана Дубовського, якого в угрупованні вважають «міністром» досьогодні.

Втеча колишніх впливових бойовиків та колаборантів на український бік фронту є закономірним процесом, який спричинила безперспективність проросійських утворень на Донбасі та страх за власні життя, пояснює Радіо Свобода народна депутатка попереднього скликання, а нині – активістка громадського об’єднання «Мережа захисту національних інтересів «АНТС» Наталія Веселова.

Так звані «високопосадовці» угруповання «ДНР» здаються Україні, бо розуміють, що в них немає перспектив

«Так звані «високопосадовці» угруповання «ДНР» здаються Україні, бо розуміють, що в них немає перспектив, що їм закрита дорога в Росію, в анексований Крим (де ніхто не гарантує їм безпеки). Вони зрадники України – тож так само можуть зрадити і Росію. В Росії зараз багато говорять про розкрадання «гуманітарки», яку Кремль постачає на Донбас, про бізнесмена Сергія Курченка, який до цього причетний, і зараз в Росії ініціюватимуть відповідні розслідування. Єдиний варіант для цих людей – дати свідчення Україні. Думаю, цей так званий «ексміністр» сам знаходив виходи на СБУ, де йому дали певні гарантії безпеки»,– пояснює Наталія Веселова.

Про паніку серед колишніх та нинішніх ватажків збройних угруповань говорить і політолог Кирило Сазонов. Але він називає однією з причин цього безперспективність окупаційних утворень російських гібридних сил на Донбасі, а іншою – зменшення впливу на окуповані території радника російського президента Володимира Путіна Владислава Суркова.

Люди, замкнені на Суркова, тікають. Україна здається їм кращою, ніж окупаційні адміністрації. Ніхто в казочки про карателів не вірить

«Вони не бачать там майже ніякої перспективи для себе. Змінюється окупаційна влада, і вони тікають, бо тепер «розкуркулюватимуть» не вони, а їх. Ці люди вважають, що краще відсидіти в Україні і потім звільнитися. Люди, замкнені на Суркова, теж тікають. Україна здається їм кращою, ніж робота в окупаційних адміністраціях. Ніхто в казочки про карателів і про світле майбутнє так званих «республік» не вірить. Там залишаються лише божевільні, або ті, хто забруднений настільки, що тікати йому нікуди і втрачати нічого. Це природній процес», – вважає політолог.

Зі свого боку, голова Донецької обласної організації «Укроп» Олександр Меланченко, який донедавна очолював управління внутрішньої політики Донецької ОВЦА, бачить у переході частини бойовиків на бік України позитивну тенденцію. Це відбувається, вважає він, бо нині зростає імовірність того, що «невдовзі над тією територією підніметься український прапор». Відтак ті, хто попервах підтримував окупаційні сили, нині просто переймаються за своє життя та майбутнє, пояснює Меланченко.

Івакін: колишній «міністр ДНР» з кількома невідомими

Ігор Івакін, якого медіа називали імовірним об’єктом спецоперації СБУ та автором відеозізнання, як виявилося, ще у 2014 році заявив, що не підтримує угруповання, а так званим «міністром вугільної промисловості» його оголосили без його відома та проти його бажання. Скріншоти зберігають його заяву в соцмережах від 21 травня 2014 року, в якій він відхрещується від «терористичних організацій» і пояснює, що припинив контакти з ними одразу ж, коли його родина опинилася у безпеці, повідомляє «Українська правда».

Цей скрін наводять й найбільш спостережливі користувачі соцмереж.

Більше того, сторінка Ігоря Івакіна у фейсбуці свідчить, що він з родиною мешкає в Маріуполі, що час від часу їздить до Києва, що очолює громадську організацію «Патріот», яка, зокрема, спільно з канадськими волонтерами встановлює протиосколковий захист на вікна шкіл і лікарень Маріуполя.

Те, що він живе по український бік фронту, свідчить і профайл Івакіна на сайті «Миротворець».

Тобто СБУ провела спецоперацію і «вивела на підконтрольну територію» експредставника угруповання «ДНР», який сам вийшов із окупованих районів ще у 2014 році?

Надвечір 29 січня Ігор Івакін зробив ще одне зізнання, в якому підтверджує, що СБУ допитала саме його. І вкотре наголошує, що виступає проти російської агресії.

Я був поставлений перед фактом, і, боячись за життя близьких, не міг публічно відмовити, адже представники російської окупаційної адміністрації особливо не панькалися з тими, хто їм суперечив

«Навесні 2014 року, за швидких змін ситуації в Донецьку… я був призначений, в присутності російських радників, на пост «міністра вугільної промисловості», з урахуванням наявності управлінського досвіду і зв'язків в цьому середовищі. Я був поставлений перед фактом, і, боячись за життя близьких, не міг публічно відмовити, адже представники російської окупаційної адміністрації особливо не панькалися з тими, хто їм суперечив», – зазначає Ігор Івакін.

І додає, що хоче своїми діями засвідчити «безперспективність існування «ДНР», яке утворене агресивною політикою РФ», та «подати приклад відмови від протиправних дій для тих, хто продовжує сприяти злочинній політиці Росії».

Як свідчать заяви Івакіна, а також світлини та відео з ним на підконтрольній території, він не має стосунку до російських окупаційних структур на Донбасі з 2014 року. Тоді чому СБУ публікує допит з ним як результат успішної спецоперації?

Це виглядає як спроба спецслужби продемонструвати «результат», але ця спроба не враховує, що українці стають спостережливими та вчаться перевіряти факти, так пояснює ситуацію в коментарі Радіо Свобода засновник спільноти InformNapalm Роман Бурко.

Українські спецслужбісти хотіли показати керівництву «результат» і використати його для самопіару. Але не розрахували, що частина українського суспільства має критичне мислення

«На мою думку, як це часто буває, українські спецслужбісти хотіли показати керівництву «результат» і використати його для самопіару. Але не розрахували, що частина українського суспільства має критичне мислення і вміє перевіряти інформацію. Не виключаю, що цей інформаційний привід створений і для відвернення уваги суспільства від інших подій. Але не завжди варто шукати багатоходівки, інколи дурість виконавців на місцях – це лише їхня ініціатива», – припускає активіст.

У Службі безпеки України діє програма «На тебе чекають удома», яка має на меті повернення на підконтрольну Україні територію тих, хто добровільно відмовився від участі у підтримуваних Росією незаконних збройних формуваннях на Донбасі. Низка колишніх бойовиків скористалася нею та дала свідчення, що викривають злочини російської сторони на Донбасі.

У середу, 29 січня, СБУ повідомила, що у ході спецоперації вивела Івакіна на підконтрольну українській владі територію і отримала від нього «корисну інформацію» про вплив Росії на бойовиків.

Проте дописи самого «ексміністра» демонструють, що він мешкає в Маріуполі, звільненому ще влітку 2014 року, не подавався ні на які так звані «посади» в угрупованні «ДНР» і ніякої діяльності в угрупованні не вів.

У Службі безпеки України ці невідповідності наразі не коментують.