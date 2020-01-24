ФСБ повідомила про арешт кримчанина, якого пов’язують з українськими спецслужбами

В управлінні російської ФСБ у окупованому Криму стверджують, що затримали місцевого жителя, який «за завданням українських спецслужб обладнав схрони з боєприпасами».

«У облаштованих ним у Сімферополі схованках виявлено та вилучено дев’ять електродетонаторів, три запали, детонатори уповільненої дії і бризантна вибухова речовина загальною масою більше 5 кг», – заявили у ФСБ.

Повідомляється, що стосовно чоловіка порушили кримінальні справи за статтями про «незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні вибухових речовин і боєприпасів, скоєному групою осіб за попередньою змовою».

За інформацією ФСБ, суд вже заарештував його. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Ім'я та прізвище затриманого в відомстві не називають, його коментарі відсутні. В СБУ також поки немає реакції на інформацію ФСБ.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.