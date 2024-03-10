Про це у новому спецпроекті Донбас Реалії.
Українська армія глобально окопується: надто пізно? | Донбас Реалії
Як сьогодні виглядає лінія оборони України? Які проблеми у ЗСУ з будівництвом захисних укріплень? Де зводять фортифікаційні споруди та на якому етапі зараз роботи? Наскільки ефективними є захисні укріплення: протитанкові рови, мінні поля, «зуби дракона», бетонні укріплення, окопи, підземні бункери?
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18:00, 25 лютого 2024
Росія кидає дедалі більше сил на фронт в Україні | Донбас Реалії
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18:00, 11 лютого 2024
Дефіцит піхоти: як ЗСУ гартують військових для війни з Росією | Донбас Реалії
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18:00, 04 лютого 2024
ЗСУ б'ються на нулі до виснаження | Донбас Реалії
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18:00, 21 січня 2024
Як українська армія стримує тиск Росії в лісах Кремінної | Донбас Реалії
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18:00, 31 грудня 2023
Мобілізація: кого заберуть на фронт 2024 року в Росії? | Донбас Реалії
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