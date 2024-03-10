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Українська армія глобально окопується: надто пізно? | Донбас Реалії

Українська армія глобально окопується: надто пізно? | Донбас Реалії
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Українська армія глобально окопується: надто пізно? | Донбас Реалії

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Як сьогодні виглядає лінія оборони України? Які проблеми у ЗСУ з будівництвом захисних укріплень? Де зводять фортифікаційні споруди та на якому етапі зараз роботи? Наскільки ефективними є захисні укріплення: протитанкові рови, мінні поля, «зуби дракона», бетонні укріплення, окопи, підземні бункери? 

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Про це у новому спецпроекті Донбас Реалії.

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