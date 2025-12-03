Робота українських піхотинців, проблеми логістики та евакуації – про це Донбас Реалії розповіли бійці 31 ОМБр.
Як воює піхота в полях Дніпропетровщини? | Донбас Реалії
Випуски
-
-
10:00, 26 листопада 2025
Війна проти України: Росія паралельно вдарить по Європі? | Донбас Реалії
-
16:50, 19 листопада 2025
Наступ на Дніпропетровщину: армія РФ обвалить усю оборону на Донбасі? | Донбас Реалії
-
10:00, 12 листопада 2025
Вижити в кілзоні: «Танки не їздять там, де ми їздимо» | Донбас Реалії
-
13:22, 05 листопада 2025
Танки і БМП знову штурмують: армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ | Донбас Реалії
-
12:00, 29 жовтня 2025
Танки виживуть? Чому ЗСУ рідко використовують броню у боях? | Донбас Реалії
