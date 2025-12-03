Доступність посилання

Як воює піхота в полях Дніпропетровщини? | Донбас Реалії

Російський наступ на Дніпропетровщині: тактика, штурми та поведінка піхоти РФ. Де ховаються російські військові та як змінилися їхні дії на полі бою? Які втрати у Росії? Що зараз відбувається на нулі? Як ЗСУ відбивають атаки противника?

Робота українських піхотинців, проблеми логістики та евакуації – про це Донбас Реалії розповіли бійці 31 ОМБр.

