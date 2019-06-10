Україна сама не відбудує Донбас, каже міністр інфраструктури Омелян і розраховує на російські репарації та допомогу ЄС

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян сказав, що Україна не зможе самотужки відновити об’єкти, зруйновані в Донецькій і Луганській областях унаслідок п’яти років російської війни, і заявив про необхідність відшкодувань із боку Москви.

Він також повідомив, що Європейська комісія, виконавчий орган Європейського союзу, вже виявила готовність сприяти відбудові інфраструктури на сході України.

«Ми вважаємо, що Росія повинна заплатити за кожну краплину крові українців і за кожний грам металу, який був порізаний і вивезений із наших заводів», – сказав міністр в інтерв’ю «Голосові Америки», перебуваючи у Лондоні.

Якщо ця трансформація Зеленського буде дуже швидкою, ми переможемо, ми не втратимо час

Серед прикладів Володимир Омелян назвав завод «Луганськтепловоз», що, за його словами, був пограбований і вивезений росіянами.

Коментуючи нові дискусії в Україні про можливість економічних зв’язків з де-факто контрольованими Росією окремими регіонами Донецької та Луганської областей, міністр сказав, що сподівається на швидке розуміння новим президентом Володимиром Зеленським, що співпраця з країною-агресором неможлива.

«Я дуже сподіваюся, що трансформація з такого президента, який готовий шукати компроміс з Росією, в президента, який відстоює національні інтереси і розуміє, що Росія ніколи не буде другом України, а буде ворогом, з яким максимально, що можливо» – це вести діалог з окремих питань, поставити на цьому крапку і вести Україну в ЄС і НАТО; якщо ця трансформація Зеленського буде дуже швидкою, ми переможемо, ми не втратимо час», – сказав Омелян.

На думку урядовця, «кожен новий президент України розпочинав свою каденцію з переконання, що він саме той, який зможе проводити конструктивний діалог з Москвою, і що саме йому дарована роль такого миротворця, який буде гарно займатися бізнесом, розвивати стосунки, і що не буде жодної загрози анексії чи окупації з боку Росії, і кожен президент України завершував тим, що фактично ставав «бандерівцем», борючись з Російською Федерацією».

«Цим шляхом пройшов Кравчук. Ми всі пам’ятаємо севастопольські кризи і здачу ядерної зброї. Цим шляхом пройшов Кучма. Ми всі пам’ятаємо братерство, обійми з Російською Федерацією і кризи в Тузлі. Цим шляхом пройшов і Янукович, і Ющенко, і зараз цей шлях уготований Зеленському», – вважає міністр.

Володимир Омелян сказав, що зараз Київ зосереджений на першій фазі – поверненню окупованих Росією територій Криму і східної частини Донбасу, але вже обговорюються плани з Єврокомісією про інвестиції у такі проекти, як спорудження автомагістралей і швидкісного залізничного сполучення на сході України.

Кожен українець помітив реформу авіації, коли за квитки платять майже в 10 разів менше

​Оцінюючи результати роботи свого відомства й уряду загалом, міністр інфраструктури назвав швидке зростання української авіаційного галузі як приклад успішності реформ.

«Ми побили усі європейські рекорди росту авіасполучення. Аеропорти ростуть з темпами 30–50% і вище. Завдяки тій реформі, через встановлення нормального прозорого конкурентного ринку, яку ми провели, авіаперевезення подвоїлися», – розповів Володимир Омелян.

Також, за словами урядовця, Україна вперше з 80-х років почала капітальне будівництво автошляхів, створивши прозорі умови для роботи близько 40 компаній в галузі, де, як він стверджує, «раніше працювали одна-дві фірми, наближені до прем’єр-міністра чи одного з міністрів».

Володимир Омелян сказав, що наступним великим завданням у галузі інфраструктури є реформування «Укрзалізниці».

«Мене сильно непокоїть «Укрзалізниця», бо її потенціал перевезення вантажів і пасажирів величезний. «Укрзалізниця» довго була державою в державі зі своїми правилами, з диким впливом політичних груп та олігархів. Я б дуже хотів, щоб ця реформа вдалася. Як кожен українець помітив реформу авіації, коли за квитки платять майже в 10 разів менше, так успішну реформу «Укрзалізниці» помітить кожен українець», – сказав міністр інфраструктури.