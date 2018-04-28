Чотири року тому, 28 квітня 2014-го, донеччани востаннє того року вийшли на проукраїнський мітинг. Він переріс у побоїще: на колону під синьо-жовтими прапорами з дубинками, петардами, ланцюгами, ножами, травматичною зброєю напали проросійськи налаштовані люди. Постраждали десятки людей. І на цьому масовий український спротив у місті скінчився. Радіо Донбас.Реалії зібрало 10 фото про те, яким був той день у Донецьку.

Ранок 28 квітня почався із захоплення головного офісу «ПриватБанку» в Донецьку. Проросійськи налаштований натовп зірвав з будівлі банку український прапор, після чого вирушив під облдержадміністрацію.

Близько 16 години біля спорткомлексу «Олімпійський» і «Донбас-Арени» починає збиратися «Автомайдан», щоб здійснити синьо-жовтий автопробіг містом.

Під час автопробігу на машини почали нападати. В цей же час, ще не знаючи про напади на автомайданівців, під стадіоном «Олімпійський» починає збиратися проукраїнський мітинг.

​Після виконання гімну України колона вирушає від стадіону по вулиці Артема у напрямку торговельного центру «Донецьк-сіті».

Люди, що дивилися на ходу з вікон, вітали марш прапорами і вигуками «Слава Україні!»

Під час виконання пісні «Воины света» у натовпі запалили фаєри.

Пісню доспівати не вдалося. З криками «Росія» на ходу понеслися люди в балаклавах. Вони були озброєні битами, газовими балончиками, ціпками, травматичними пістолетами та ножами. В ходу летять петарди і каміння. У якийсь момент лунає вибух: в ходу кинули світлошумову гранату.

Після нападу на ходу по місту мчали швидкі, пораненим надавали допомогу, асфальт було залито кров’ю, а на узбіччях лежали шматки закривавлених українських прапорів.

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