14 сходинок до втілення шкільних проектів

На Донбасі розпочинається освітня програма «Сходини: 14 кроків до нової освіти». Це можливість для дітей і вчителів зі сходу України зробити цікаві освітні проекти, а також отримати фінансування на них, розповідають організатори. Проект охопить 14 міст Донеччини та Луганщини і дозволить не тільки втілити в життя освітні проекти школярів, а й також згуртувати місцеву громаду.

Об’єднати і навчити залучати кошти на свої проекти – таку мету поставили організатори «Сходин». Бо школа – це не тільки місце, де можна отримати знання, а ще й місце, яке може згуртувати навколо себе громаду, каже Лілія Боровець, голова благодійної організації «Про.Світ» та краундфандингової платформи GoF.

«Ця програма про місце зустрічі на Сході, про місце зустрічі вчителів, учнів і громад, які разом зберуться в школах для того, щоб вирішити локальні проблеми, які вони бачать у себе на місцях. Ми хочемо показати цією програмою, що школа – не лише для того, щоб вивчати щось, це також про об’єднання громади. Ми віримо, що програма дасть позитивні результати не лише для розвитку самих шкіл, а і для розвитку кожного учасника», – розповідає Боровець.

«Сходини» – це, перш за все, навчання через дію, зазначає координаторка освітньої програми Олександра Пєтушкова.

«Спочатку ми проведемо практикуми з учителями у 14 містах, і надалі вчителі будуть працювати над своїми проектами, їхнім формуванням і виставленням на краундфандинговій платформі. Вони будуть комунікувати з громадою та об’єднувати її навколо своїх ідей, а також впроваджувати ці ідеї в своєму місті і в своїй школі. Це буде цікавий досвід, бо ми дамо можливість реалізувати всі їхні ініціативи», – каже вона.

За словами Пєтушкової, проект не завершується у серпні, а буде тривати до кінця року, бо після практичних занять і збору коштів громади будуть втілювати в життя все те, що спроектували.

Вчителька: створила музей, щоб показати українське коріння Донбасу

Такі ініціативи важливі не тільки для вчителів, а і для учнів, бо допомагають залучити молодь до вирішення саме тих проблем, які їх хвилюють, каже вчителька історії з Рубіжного Тетяна Мартинко. Вона каже, що їй завдяки таким проектам вдалося перемогти байдужість старшокласників і зацікавити їх у створенні шкільного музею, хоч і необхідної суми на спільнокошті зібрати не вийшло.

«Ми не набрали потрібну суму, але отримали корисний досвід. Нам вдалося зарекомендувати свою школу, бо школа у нас незвичайна – це спеціалізована школа естетичного профілю. Я зайнялася створенням шкільного музею через конфлікт, що виник на сході. Треба було звернутися до коріння і нагадати, що ми – Україна. Для цього ми в музейній кімнаті створили осередок, який розповідає про історію нашого краю. Це робилося для того, щоб люди пригадали, звідки йде наше коріння», – каже Мартинко.

В рамках проекту команди з 14 міст пройдуть невеличке навчання, де отримають навички проектного менеджменту, створення інновацій, командної роботи, а також залучення фінансових ресурсів на потреби школи чи громади.

Після тренінгів учасники «Сходин» запустять на спільнокошті свої кампанії, де їх зможуть фінансово підтримати усі небайдужі. Крім того, найкращі проекти отримають соціальну інвестицію, а проекти переможців отримають співфінансування у розмірі 25 тисяч гривень у рамках проекту «Зміцнення громадської довіри» Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

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