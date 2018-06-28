В подконтрольных группировке «ДНР» СМИ обсуждают якобы «арест» «министра транспорта» Игоря Андриенко в связи с обвинениями в растрате. О его «аресте среди белого дня» пишут и некоторые блогеры с неподконтрольной территории в Телеграм и Фейсбук. В то же время, «официальные» ресурсы пророссийских военных формирований – сайт ДАН и телеканалы – об этом не сообщают, поэтому достоверность новости стоит ставить под сомнение. Однако, мы задались вопросом: «министром» чего является Игорь Андриенко? С момента оккупации части Донбасса транспортное сообщение с «большой Украиной» практически прекратилось. Добраться куда-либо теперь можно лишь в пределах территории, подконтрольной группировке «ДНР», да еще в соседнюю оккупированную часть Луганской области и Россию. Какой транспорт сейчас работает на неподконтрольной территории, и есть ли чем руководить так называемому «министерству транспорта» группировки «ДНР»?

Железная дорога

По всей территории неподконтрольной части Донбасса поезда ходят лишь в пригородном режиме. Поездов дальнего следования здесь не существует – ехать некуда. Что касается электричек, одна из них все же идет за границу – в Россию, это Ясиноватая – Успенская.

Железнодорожный вокзал в самом Донецке не функционирует. Пассажирские перевозки осуществляются из Ясиноватой, некогда самого крупного железнодорожного узла. Станция обслуживает пригородные электрички, поезд Ясиноватая – Луганск и упомянутое сообщение с границей России. Других маршрутов со станции нет.

Кроме электричек, железная дорога, по словам экспертов, работает еще на две функции: это вывоз угля из ОРДЛО в Россию – и, в противоположном направлении, завоз оружия подконтрольным Кремлю группировкам. По словам военного эксперта Михаила Жирохова, одна из ключевых веток, по которой это делается, – из российского Гуково в Дебальцево.

Авиатранспорт

​Гражданские авиперелеты по и за территорию, подконтрольную российским гибридным силам, отсутствуют полностью. С 26 мая 2014 года вылеты из Донецкого аэропорта прекратились: тогда начались бои за здание. После того, как был сбит малайзийский «Боинг» рейса МН17, небо над неподконтрольной территорией закрыли для полётов пассажирских рейсов. Нет не только гражданской авиации, но и военной. С оккупированной части Донбасса попросту неоткуда осуществлять взлёты и посадку.

Водный транспорт

У группировки «ДНР» есть выход в Азовское море – на участке от российской границы до разгромленного обстрелами Широкино. Но портов на этом участке нет. Как и транспорта. Единственный морской порт в Донецкой области – Мариуполь: город украинские военные освободили ещё в 2014 году. Следовательно, и нечем плыть, и негде швартоваться.

Автомобильный транспорт

Ситуация с автомобильным транспортом намного лучше: он, по крайней мере, есть. С территории, подконтрольной группировке «ДНР», можно уехать не только в другой оккупированный город, но и в несколько соседних стран. В группировке «ДНР» в этом отношении часто употребляют формулировку «не только внутри нашей «республики», но и за ее пределами». На самом деле, «запределы» невелики.

«Междугородние есть по всем направлениям: Макеевка, Горловка, Харцызск, Иловайск, Дебальцево, Енакиево и т.д. Международные – в основном, в города России», – рассказывает дончанин Валентин (имя изменено).

Также в 2017-м в Донецке отремонтировали автовокзал. «Южный автовокзал – главный транспортный узел «республики». Ростовская область, Крым и Краснодарский край – эти рейсы среди жителей «ДНР» все больше пользуются спросом», – рапортовали подконтрольные боевикам СМИ: по подсчетам так называемого «минтранса ДНР», пассажиропоток через автовокзал составляет 16 тысяч людей в сутки.

«Ну что можно сказать... это новый вокзал, если сегодня около 300 рейсов он осуществляет в день – это говорит само за себя. Вокзал загружен на пять с плюсом!» – заявлял «министр транспорта» боевиков Игорь Андриенко, обсуждаемый сейчас в сепаратистских СМИ.

В сторону свободной территории Украины автобусы ходят до блокпостов, там нужно пересаживаться на другие.

Коммунальный транспоорт

Внутри оккупированного Донецка транспорт ходит исправно, состояние его удовлетворительное, говорят дончане. Но проехать на общественном транспорте можно лишь до комендантского часа. В 20:00 с улиц исчезают автобусы и маршрутные такси. В 21 час прекращают работу трамваи и троллейбусы.

«В целом, транспорт ходит до 20:00 После уже такси в помощь», – говорит житель. Но таксистам для работы ночью нужны спецразрешения, большинству делать это запрещено. До пяти утра людей и транспорта на улице нет.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)