(Друкуємо мовою оригіналу)

Осенний Донецк – опустевший и неродной. Таким он видится и изнутри – в оккупации, и издалека – с новых городов, где теперь живут дончане. Болгер Радио Донбасс.Реалии прошелся по улицам Донецка, где только начали желтеть листья, с фотоаппаратом, а журналист вспомнил, что значили эти места раньше.

Здравствуй, любимый Д! Знаешь, осенью, наверное, случаются обострения, и я начинаю находить тебя во всём. Особенно в октябре. Хотя я и начинаю забывать, как ты выглядишь. Мне присылают твои фото, я могу их рассматривать часами, пытаясь вспомнить локацию. Ну вот же, я знаю эту клумбу с астрами, я точно помню, что ходила по этим ступенькам… Только не могу вспомнить, где эти ступеньки расположены. Я судорожно перебираю названия улиц, вспоминаю маршруты, только вот уже от начала до конца не могу пройти этот маршрут.

Вот бульвар Шевченко в Киеве с его парком, оранжевыми фонариками и гуляющими студентами, семьями, влюблёнными. Люди смеются, пьют кофе, разговаривают. А я в этот момент вспоминаю оранжевые фонарики на бульваре Пушкина в Донецке. Они ещё так были похожи на хурму. Там, на бульваре, всегда было тепло и уютно. Ветер носил листья, играл саксофонист, детвора шумно играла на площадке, из драматического и оперных театров доносились звуки репетиций спектаклей. Мой осенний Донецк всегда был наполнен магией. И, наверное, эту магию я пытаюсь отыскать в Киеве. Иногда получается.

На Большой Васильковской в Киеве есть несколько домов, один в один таких же, как и на Университетской напротив кинотеатра «Звёздочка» в Донецке. А на Голосеевском проспекте тоже есть несколько напоминаний о тебе. На Комсомольском проспекте тоже были похожие.

А ещё я помню твои трамваи. Единичку, от ДМЗ до ЖД. Когда просто можно было сесть и ехать от конечной до конечной. Рассматривая, как за окном сменяются картинки: промзона, частный сектор, современный центр, старая часть города, сохранившая ещё Юзовские (Юзовка, старое название города – ред.) постройки.

Я помню твою набережную, её здесь немного напоминает Облонская, совсем немного. Там, в Донецке, на Набережной почти всегда можно найти знакомую компанию с гитарой и остановится рядом, чтобы спеть. И неважно, что петь не умею. Голос смешивался с десятком таких же, и мы искренне, во всё горло пели «Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося по русифікованих містах».

Мы действительно все разбежались. И наши голоса скорее звучат грустным соло в разных городах. Мы иногда пытаемся собраться в один большой хор, но снова разлетаемся, как листья на осеннем бульваре. И тебя здесь так мало… Невыносимо мало.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)