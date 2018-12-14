(Друкуємо мовою оригіналу)

Нарастание тревожности, боязнь обострения, отмена поездок через линию разграничения. Так отреагировала Луганщина на введение военного положения. И эта тенденция есть как в тыловых районах, к примеру, в Старобельске, и в тех городах, которые находятся непосредственно на линии фронта, говорит советница программы «Радник»по вопросам внутренне перемещенных лиц в Луганской области Яна Любимова. Как справляются жители с жизнью в условиях военного положения?

Боятся не конкретного обидчика, а боятся обострения

– В Попасной работает мобильная бригада психологов, которая непосредственно работает с людьми. Психологи говорят о том, что очень много людей боятся войны. Боятся боевых действий, боятся выстрелов и людей с оружием. Боятся не конкретного обидчика, а боятся обострения. И с объявлением военного положения это только усилилось.

– Ситуация на КПВВ в Станице Луганской изменилась после того, как ввели военное положение?

– На Станице после ремонта возросла пропускная способность, и поэтому людей стало больше. До этого было около десяти тысяч людей в сутки. Сейчас это 12-14 тысяч людей в сутки. Люди, которые могут, действительно отменяют поездки, потому что боятся обострения.

Украинская сторона укрепляет КПВВ блиндажами, в которых в случае обстрелов смогут укрыться люди. Со своей стороны мы заботимся о безопасности, но как это влияет на психологическое состояние людей.

–​ Изменилось ли количество переселенцев?

Большая часть перемещается только в экстренных ситуациях

– Луганская область имеет почти 300 тысяч зарегистрированных перемещённых лиц, не все они живут там. Большая часть – 70 процентов – это пенсионеры. Их поток сейчас уменьшился. Для людей, у которых минимальная пенсия, это стало финансово невозможно. Им нужно доехать до Станицы Луганской, перейти, и из Станицы ехать в ближайший город, где они вынуждены регистрироваться переселенцами для получения социальных услуг. Поэтому сейчас большая часть перемещается только в экстренных ситуациях, когда есть необходимость регистрации факта рождения или смерти, паспортизации.

–​ С какими проблемами сталкиваются эти люди? Есть ли изменения в лучшую сторону?

Когда пенсионеры умирают – их родственники, по праву наследования, получают всю пенсию

– Система, которая регистрирует перемещённых – неидеальна. Она фиксирует всех, заставляя пенсионеров регистрироваться ради пенсии, хотя это их собственность. К сожалению, мы имеем страшную статистику, когда пенсионеры умирают – их родственники, по праву наследования, получают всю пенсию, всю задолженность. То есть, сейчас мы имеем статистику, когда Украина выплачивает скорее за мёртвых пенсионеров, чем за живых.

Если сейчас общественные организации и благотворительные фонды, которые работают в этом направлении, общими усилиями продвинут законы, которые позволят не только выплачивать пенсию, а ещё и очистить реестры от переселенцев, которые не живут постоянно, а только приезжают и уезжают, только тогда мы увидим реальную потребность Луганской и Донецкой областей: сколько людей у нас живёт, для скольких людей есть необходимость строить жильё или восстанавливать.

–​ Какие это потребности?

– Потребностей в области много. В Луганской области есть феномен постоянной миграции. Если те люди, которые, к примеру, выехали в Винницкую область, то они там и проживают. Те же, что в Луганскую, то они переезжают ближе к линии разграничения, потому что, у них есть потребность либо за пожилыми родителями присматривать, или ещё ряд причин.

Луганская область находится в транспортном коллапсе

Есть потребность в работе. Молодые специалисты выезжают из Луганской области, потому что нет возможности находить качественную и хорошо оплачиваемую работу. Луганская область находится в транспортном коллапсе. Один единственный поезд в Киев, в Донецкую область из Киева их ходит четыре. Если посмотреть на карту области, то крайними точками являются Лисичанск и Сватово. А часть области не связана с Украиной железнодорожным сообщением – это Беловодский район, Белокуракино, Троицкое. А там живёт большое количество людей, которым нужно иметь постоянную коммуникацию. Студенты, которые ходят поступать, испытывают проблемы с тем, чтобы выезжать. Из Троицкого района в Северодонецк ходит автобус один раз в день. Сегодня поехал туда, а назад только завтра. Особенно проблематично, если человек нуждается в медицинской помощи, которую нужно получить в областных больницах. Металлургические предприятия, которые находятся в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном – стоят.

–​ А что изменится в области, когда военное положение закончится?

– Мы ожидали выборы в территориальные громады в декабре. Ожидаем, что после военного положения выборы всё-таки будут объявлены в январе, и громады смогут утвердить свои бюджеты, чтобы полноценно функционировать в 2019 году.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Rаdio@rferl.org)