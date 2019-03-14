(Друкуємо мовою оригіналу)

Украинцы стали лучше относиться к России. По данным Киевского международного института социологии, 57 процентов украинцев сейчас относятся к России хорошо и очень хорошо, самый же низкий в истории наблюдений процент симпатий был в мае 2015-го – 30%. К гражданам этой страны хорошо или очень хорошо относятся 77% респондентов. Как объяснить такие результаты на фоне войны, подробно обсуждали социолог, психолог и философ в эфире Радио Донбасс.Реалии. Тем временем мы спросили у жителей Мариуполя, Львова и Киева, как изменилось лично их отношение к россиянам (гражданам России) за последние пять лет.

Киев

– Нормально отношусь, а страна… Она же напала на нас, поэтому надо думать, что либо они, либо мы что-то неправильно делаем.

Теперь я не могу их называть верными друзьями

​– У меня среди россиян много друзей, но, к сожалению, теперь я не могу их называть верными друзьями. Не могу. При всём уважении к великому русскому народу. Путин – представитель врагов, оболванивает русский народ.

– У мене є знайома, вона їздила за Урал до своїх родичів. Її російські люди зустрічали і плакали: «що вони з вами зробили», – російські люди.

Люди, которые там живут, в этом не виноваты

​– Именно к гражданам у меня нормальное отношение, а к власти – не очень хорошее, так как у нас с ними очень большой конфликт. Но люди, которые там живут, в этом не виноваты.

– Отчасти люди там виноваты, ведь это позиция общества, а власть зависит от позиции общества.

Львов

Ставлюся до них позитивно

​– Взагалі не змінилося. Ставлюся до них позитивно. Бо все залежить від однієї людини, що у владі в Росії, а не від цілого народу, тому проти них я нічого не маю.

– А воно і не мінялося, воно яке було, таке і є. Негативне було, негативне і лишилося.

– Йде війна, і прості громадяни в тому не винні. А от до верхівки російської – неповага і зло.

З такої любові – до глибокої ненависті

​– Ставлення разюче змінилося. З такої любові – до глибокої ненависті. Вони ні грама нашої крові не заслуговують. Я б хотіла, щоб їх не було, щоб ми ніколи не чули, що вони є. Навіть не згадували.

– Краще не стало. Справа в тому, що у мене там багато кровної рідні. Я негативно ставлюся до російської влади, але щоб я казав «москаляку на гілляку»… ні. До влади російської ставлюся негативно, а люди – у них така ж біда як у нас.

– Не змінилося ніяк. У мене тільки один знайомий громадянин Росії. А до незнайомих людей у мене взагалі ніякого ставлення нема. Щодо війни у мене свої думки, але ж ви спитали про ставлення до росіян.

– 85 відсотків громадян Росії підтримують зовнішню і внутрішню політику Путіна.

– Нормально. Бо влада окремо, громадяни окремо. Не всі ж думають так, як влада.

– У мене воно змінилося після того, як зять відбув рік в АТО. За той рік я посивів. Більше моє ставлення ніяк у зворотному напрямку не зміниться.

Мариуполь

– Как было прекрасным, так и осталось. Причём здесь люди? Все нормальные люди относятся так же, как и относились раньше. Мы с ними не видимся, и уже сколько времени не ведём никаких переговоров.

– Не изменилось. Всё точно так же, как было, так и есть. Никакой агрессии к ним.

– Я никогда не ставил никаких больших разграничений между нами.

– Немного изменилось, процентов на 40 – это было в первые год-два (войны - ред), а теперь уже восстановилось.

Обычные люди никакого влияния на происходящее не имеют

​– Не изменилось, потому что люди не виноваты в решениях, которые принимает власть. Обычные люди никакого влияния на происходящее не имели и не имеют.

– А что мне к россиянам? Я к ним, в принципе, претензий не имею.

– Почему у меня должно меняться отношение? При чём здесь люди? Ни при чём. И Россия ни при чём. Кто начал войну? Наши! Майдан затеяли.

Если говорить о том, какой бы я выбрал отель на курорте, с россиянами или без них, то да – без них.

​– К каким россиянам из 150 миллионов? К москвичке Виктории Ивлевой, которая в данный момент собирает посылки пленным украинским морякам? Изменилось. Я не перестаю восхищаться ею. Если говорить о том, какой бы я выбрал отель на курорте, с россиянами или без них, то да – без них.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)