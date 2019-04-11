(Друкуємо мовою оригіналу)

После переезда из Донецка в Киев Юрий Самовилов познакомился с двумя музыкантами-переселенцами. Так появилась группа «Юра Самовілов. Гуртом». Скоро парни выступят в Мариуполе в рамках «Гогольфеста». А пока музыкант рассказал Радио Донбасс.Реалии о Донецке, любимых площадках, вдохновении и волнении перед концертом на Донбассе.

– В сознательной юности я начал писать песни. Год назад я собрал группу, которая называется «Юра Самовілов. Гуртом». Теперь мы вместе с ребятами – это Антон Литвинов и Кирилл Чехрадзе, которые, как я, переселенцы из Донецка.

– В Донецке вы не были знакомы?

Познакомились в Киеве, и в этом есть какая-то восточная магия

– Нет, познакомились в Киеве, и в этом есть какая-то восточная магия.

– Ваше первое выступление было «Ганжюбасе», культовом баре Донецка, давайте вспомним любимые концертные площадки?

Когда позвали выступить в «Ганжюбас», это было каким-то взятием планки

– Они для меня были чем-то большим и крутым. Я там начал вникать в музыкальные движения в центре, так как сам жил на окраине. Мне казалось, что выступить там – это что-то невероятное. Мы выступали несколько раз на «Орешке», тоже очень уютное место. А когда позвали выступить в «Ганжюбас», это было каким-то взятием планки. Для меня это стало знаковым моментом в моей жизни. Потом мы там выступали уже весной 2014 года.

– Творческие люди рассказывают, что берут вдохновение в красивых местах. А где вы искали вдохновения в Донецке?

У меня из окон был виден террикон. Я любитель наших пейзажей

– Я из Петровского района, там много терриконов. У меня из окон был виден террикон. Я любитель наших пейзажей. Было там место, где брать вдохновение. Мы называем нашу музыку «интрофольк», но интро – не в плане предисловия, а в том плане, что всё это пропущено через себя. Поэтому и музыка, и вдохновение к ней, всё это пропущено через себя.

– Кстати, о пропуске через себя. Вашу песню «Гармати» музыкальные издания назвали антивоенной. Но песня была ведь написана до войны. Как и песня «Каное», что вы вкладывали в эти песни?

Стало немножко страшно от того, что эти слова стали пророческими

– Эти песни связаны между собой. «Гармати» написана в 2013 году, как раз начинался Майдан. Я несколько дней был там. Но в тот момент никак не связывал полученные там переживания и эту песню. А когда начались военные действия, то мне стало немножко страшно от того, что эти слова стали пророческими. Изначально, для меня «Гармати» была песней о военных действиях, которые идут внутри каждого человека. А песня «Каное» – она жизнеутверждающая. Наверное потому, что я её воспринимаю как предысторию к «Гарматам». Она говорит о том, что что-то надвигается неизбежное.

​– И «Гармати», и «Каное» можно будет услышать на «Гогольфесте» в Мариуполе 26 апреля – 1 мая. Что для вас означает этот фестиваль?

– Я был несколько раз на «Гогольфесте» в Киеве. Мне тогда очень понравилась его идея мультидисциплинарности. Это было незабываемо. Мне кажется, что Мариуполь в плане интересных локаций куда более глубок и неисследован.

Мариуполь в плане интересных локаций куда более глубок и не исследован

Я очень хочу поехать и посмотреть, потому что ещё не удавалось побывать на фестивале там. И я очень рад, что организаторы предложили нам выступить на фестивале. И для нас с ребятами это очень символично, потому что Мариуполь один из больших городов, который находится близко к нашей малой родине, к Донецку. Я уверен, что будет ощущаться некоторый дух близости с людьми, которые переехали из Донецка и живут в Мариуполе. Мы с нетерпением ждём этой поездки.

– Насколько для вас важно выступить на Донбассе?

– Очень важно. Сделать минимальный посыл для людей и успеть что-то сказать за короткое время выступления. Я уверен, что смогу спеть о чём-то важном.

– Помечтаем? Когда город освободят, куда первым делом придете?

– Воспоминания о городе уже как-то стираются и превращаются в полусветлую грустную эмоцию с ноткой некоторой радости. Я учился в ДПИ (Донецкий национальный технический университет – ред.) Это было начало бульвара Пушкина, пересечение с проспектом 25-летия РККА. И если спуститься ниже, там был мост через первый городской пруд в парке Щербакова. Правее был второй пруд, который не так ухожен. Там были такие ступенечки в воду. Я приходил туда, сидел сам или со своими друзьями. Это были какие-то совершенно потрясающие эмоции.

Самое главное, чтобы в безопасности могли чувствовать себя мои родные и моя мать

Я себя чувствовал комфортно, как никогда, когда сидел на этих ступеньках и смотрел, как они уходят в воду. Я бы очень хотел делать так и дальше в мирном Донецке. Хотел бы приезжать туда беспрепятственно, чтобы я мог увидеться со своими близкими, друзьями, с родными, которые там остаются. Хочу просто, чтобы было можно сесть на поезд и, преодолев этот путь, быть дома. Чувствовать себя в безопасности. А самое главное, чтобы в безопасности могли чувствовать себя мои родные и моя мать.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)