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Возродить «убитые» экономические связи между Украиной и Россией с приходом к власти нового президента – такую надежду высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. По мнению Медведева, такой шаг позволит «решить тяжелейшие социальные проблемы». Но стоит ли восстанавливать эти связи, и кто нуждается в возобновлении больше – Украина или Россия?

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на избрание нового президента в Украине надеждой на возобновление экономических связей.

«Главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, – здравомыслия. И, конечно, понимания глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры. Только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие. А значит – решать тяжелейшие социальные проблемы, которые столь остро стоят сегодня для миллионов украинцев», – написал на своей странице в фейсбуке российский премьер Медведев.

​Но есть ли в этом смысл, и действительно ли так пострадали экономики двух стран из-за взаимных санкций? Российский экономист Дмитрий Некрасов на поставленный выше вопрос отвечает: «весит» в экономическом взаимодействии больше – Россия для Украины. Но в целом из-за разрыва обе страны понесли незначительные потери.

Ущерб для России был меньше, чем для украинской экономики

«Экономические связи можно восстановить очень легко. Их разрыв происходил не со стороны России, а с украинской стороны. Отмена взаимных экономических санкций, если на то будет воля нового президента, очень легко решится. Если оставить за скобками политические разногласия, то сами по себе экономические санкции Москва вводила исключительно в ответ. Вес Украины во внешней торговле для России в четыре раза меньше, чем для Украины вес России. Для России это всего лишь два процента внешней торговли. Ущерб для России был меньше, чем для украинской экономики», – говорит Некрасов.

Украина уже компенсировала рынок России мировым – Бураковский

Но вопрос экономических связей между Украиной и Россией – вовсе не экономический, а политический, говорит украинский экономист, профессор Киево-Могилянской академии Игорь Бураковский. Ведь все торговые войны и взаимные санкции, реализованные за последние 5 лет – результат российской агрессии против Украины. Поэтому говорить исключительно об экономической или политической составляющей украинско-российских отношений не получится. Военная агрессия и аннексия Крыма – фактор, влияющий на все стороны сотрудничества, подчёркивает экономист.

Те проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся в отношениях с Россией, были компенсированы выходом украинских товаров на международный рыно

«Что касается непосредственно экономической части, то понятно, что Украина заинтересована в рынках: как в сбыте своих товаров, так и в импорте, и поэтому любое международное сотрудничество имеет позитивный эффект, вне зависимости от того, как мы им можем воспользоваться, – отмечает Бураковский. – Если мы посмотрим на ситуацию в украинской экономике, то, по моему мнению, те проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся в отношениях с Россией, были компенсированы выходом украинских товаров на международный рынок. Сложная экономическая ситуация заставила украинских производителей искать пути для развития своего бизнеса».

Если внимательно посмотреть на то, что Украина экспортирует в мир, то можно заметить: Украине есть что предложить на мировом рынке, говорит Бураковский.

Кроме того, из-за возросшей конкуренции качество украинских товаров значительно выросло, и это подняло их ценность на новых рынках сбыта.

Часть украинских товаров, которые и импортируются, и экспортируются – это часть цепочек добавленной стоимости

«Сегодня международная торговля связана с инвестициями, и определённая часть украинских товаров, которые и импортируются, и экспортируются – это часть цепочек добавленной стоимости. Условно говоря, мы берём переработку какие-то товары, которые в итоге идут на то, чтобы из них выпускать конечную продукцию в других странах», – говорит Бураковский.

По мнению экономиста, потеря российского рынка благоприятно сказалась на украинской экономике, так как выходы на новые рынки привели в Украину и новые международные инвестиции.

Если говорить о цифрах, то, по данным Госстата, экспорт из Украины на рынки ЕС в 2018 году вырос на 15%, тогда как экспорт в Россию за этот же период упал на 7,2%. Общий объем экспорта из Украины тоже растет: за год – плюс 9%.

А интересна ли Владимиру Зеленскому «надежда» Дмитрия Медведева – как всегда, неизвестно: кандидат мало по каким вопросам озвучивал во время кампании свою четкую позицию. Ответы впереди.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org