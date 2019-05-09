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Со зрелищами, но без воды. Жители Покровска возмущены сокращением водоснабжения. Городские власти говорят, что не виноваты, а «Вода Донбасса» объясняет: накопился огромный долг. Кто же прав, и получит ли Покровск воду?

Уже несколько дней жителям Покровска воду подают по часам, с 5 до 9 утра. Всё остальное время в кранах пусто, а набрать на весь день не удаётся, так как напор слабеет – ведь все берут воду в одно время. В некоторых домах даже в обещанные 4 часа воды нет.

Горожане высказывают недовольство в социальных сетях, говоря о том, что вместо праздников лучше бы выплатили долги за воду.

«Вода была уже в 4.45, а сейчас в 6.55 её уже нет! Нам с ночи её караулить? Большой привет «Щедрик-фесту», Валевской, Поляковой, памятнику Тарасу Шевченко, Леонтовичу, бегокроссу по городу и другим очень важным проблемам», – пишут недовольные покровчане.

«Когда воды нет, на культуру времени не остаётся! После работы душ принять и т. д. – воду со скважины тяни, для жителей Покровска санитарные нормы отменили?» – пишет другой житель.

Долг накапливался с 2016 года – поставщик

В «Воде Донбасса» сокращение подачи воды в Покровск объясняют большой задолженностью перед предприятием. «Покровск нам должен в общей сложности за воду и водоотведение 93 миллиона гривен. Они заключили договоры о реструктуризации, которые не выполняются. Нам надо погасить задолженность, чтобы мы могли рассчитаться с электриками, хоть какую-то часть. Задолженность начала накапливаться с 2016 года, с января», – рассказывает генеральный директор «Воды Донбасса» Александр Евдокимов.

Покровский городской голова Руслан Требушкин долги города за воду объясняет тем, что государство перестало покрывать разницу в тарифе (он ниже рыночного, и недостачу компенсировали из бюджета). Требушкин утверждает, что долг за воду городу завышен.

«Покровск на сегодняшний день платит больше всех за воду: около 70% (от рыночной стоимости – ред.) живыми деньгами, плюс «Вода Донбасса» не предоставляет об этом документ. Мы эти вещи будем обжаловать в суде. Нас просто поставили перед фактом: «Дайте дополнительных денег». Мы уже по 700 тысяч каждый месяц добавляем с нового года, когда нас поставили в известность, в одностороннем порядке, платить не 50, а 70%. Да, последний год – наша ответственность, а всё, что было до этого – неправильно, это манипуляция», – говорит Требушкин.

Концерты тут ни при чём – мэр

По поводу городских культурных акций мэр объясняет: это совершенно разные статьи расходов, одно другого не касается.

«Абсолютно все праздники и мероприятия были запланированы в начале года. Праздники планировались с прошлого года, они были заложены в бюджет», – отвечает Требушкин на обвинения горожан.

Со временем на сайте предприятия «Вода Донбасса» появилась информация о том, что Покровск частично погасил долг за воду, и подача увеличится.

«Частичное выполнение обязательств по погашению задолженности позволит уменьшить сокращение водоснабжения города на 10%, и уже с вечера 08.05.2019 город будет ограничен только на 15%. Но проблема задолженности остается, и от того, насколько срочно горисполкомом будут приняты соответствующие меры, будет зависеть получение городом воды в полном объёме», – говорится в сообщении КП «Вода Донбасса».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).