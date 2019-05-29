(Друкуємо мовою оригіналу)

Получить талончик на сдачу документов. Оформить псевдопаспорт группировки «ДНР». Взять талончик на подачу документов для российского гражданства. Ну и ждать, долго. Так выглядят будни тех жителей оккупированной территории, которые решили получить российское гражданство после указа президента России Владимира Путина. Очереди, ругань, драки – действительно ли через все это им нужно пройти?

– Надо сначала сделать «паспорт ДНР». Сейчас на ноябрь записывают.

– А долго ждать?

– Если сейчас возьмёте талончик, то в октябре придёте сдавать документы, но сначала надо сдать документы на «паспорт ДНР».

– А какая очередь?

– Где-то 400 человек…

Такой разговор в учреждении Киевского района Донецка, который снял на видео дончанин и выложил в соцсети, типичен в очередях на сдачу документов. Люди жалуются, что занимать очередь приходится на рассвете, как только перестанет действовать комендантский час.

В это же время на телеканалах группировки «ДНР» показывают сюжеты, где радостные люди в очереди рассказывают о скором воссоединении с Россией.

«Мы здесь 5 лет боролись за то, чтобы быть с Россией, мы братские народы», – говорит мужчина, пришедший подавать документы для получения российского гражданства.

А кто-то считает, что российский паспорт «убережёт от Украины»: «Паспорт России для жителя Донецка – это шанс хоть как-то обезопасить себя от украинской стороны, особенно от этих безумных националистов», – говорит другой мужчина на камеру.

«Каждое открытие утром паспортного стола в Калининском районе начинается с криков и драки. Цирк. Живу рядом» – так описывают ситуацию в социальных сетях люди, живущие рядом с паспортными столами Донецка.

В пабликах, посвящённых жизни на неподконтрольной территории, тема российских паспортов уже несколько недель держится в топе обсуждаемых тем.

«Вначале всегда ажиотаж. Наверное, люди думают, что это все не надолго. Главное, что старики первыми стартанули за паспортами. Они не работают, времени – вагон, можно и постоять в очереди. А нужно, прежде всего, выдавать молодым людям, едущим работать, учиться и жить в Россию, потому что сейчас к ним относятся, как к эмигрантам. А правительство должно увеличить количество приемных пунктов и специалистов, принимающих документы», – пишет пользователь закрытой группы о жизни в Донецке.

Люди жалуются, что в среднем в паспортном столе успевают принять человек 15 в день, и такими темпами паспорт России многим придётся ждать года два. Другие же возмущены тем, что без так называемого паспорта группировки «ДНР» российского – не получить.

Популярный ютуб-блогер Иван Лихачёв, поддерживающий оккупацию Донецка, на своём канале тоже «жалуется Путину»:

«Мы пошли в миграционную службу совсем по другому вопросу. И что мы увидели? Мы увидели следующее: в одном кабинете принимаются и «паспорта ДНР», и паспорта Российской Федерации, и в этом же кабинете, о чудо, принимаются все остальные граждане, которые идут по другим вопросам. Как это понять? Стоит очередь за паспортами, их там 200 человек. Зачем все идут в один кабинет? Нельзя было в двух?»

Ну и не стоит забывать, что за все эти операции подконтрольные России формирования берут деньги – «госпошлину», при чем сразу – а оформят российский паспорт или нет, неизвестно. Ведь нужен-то этим людям именно российский паспорт, а никак не «паспорт ДНР».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)