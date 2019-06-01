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Прыгнуть в пруд с моста в парке Щербакова – традиция многих донецких мальчишек. В летний период дончане, остающиеся в городе, спасаются от жары на городских пляжах. Наиболее популярные – пляжи Кальмиуса и первого пруда, если в центре, а также пруды на окраинах: Донецкое море, «ставки» в посёлке Кирша, Питьевые ставки и мелкие пруды внутри районов. Как сейчас выглядят популярные пляжи города?

Пляжи на берегу Кальмиуса – визитная карточка Донецка. Здесь устраивали и фотосессии, и пикники, и собиралась молодёжь с гитарами, проводились занятия йогой, танцами, флешмобы по запуску небесных фонариков. И, конечно же, купались горожане.

Хотя купаться в Кальмиусе не рекомендовалось, дончан это не останавливало. Со временем русло очистили, а вдоль берегов появилось несколько оборудованных пляжей. Туда завезли песок, поставили зонтики и раздевалки.

Два основных пляжа на Кальмиусском водохранилище расположены по улице Набережной. Один возле площади Конституции, ближе к проспекту Ильича, и второй возле бывшего ресторана «Африка», ближе к бульвару Шевченко.

Ещё один популярный пляж – в парке Щербакова, на берегу первого городского пруда, на входе в парк. Десятилетиями с моста в пруд прыгают отдыхающие, что любили запечатлевать местные фотографы, и чего очень не любили спасатели.

Но в большинстве своём дончане предпочитали выезжать купаться на Авдеевский карьер или Азовское море. Городские пляжи вызывали лёгкое пренебрежение. В водоёмах большинство старалось не купаться, но всегда находились те, кто не боялся.

О качестве воды в Кальмиусе и городских прудах ходили легенды. От того, что в воде можно собрать всю таблицу Менделеева, до того, что после купания кожа зеленела, а в темноте люди светились. Но это всего лишь городские легенды. На этих пляжах и сейчас много людей. Люди по-прежнему купаются, играют в волейбол, бадминтон и устраивают пикники, отвлекаясь от военных будней отдыхом у воды.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)