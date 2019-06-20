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У компании «АВК» за давние долги «Сбербанку» забрали фабрику. Но что с ней делать, если фабрика – на оккупированной территории? Хозяйственный суд Донецкой области вынес решение, согласно которому кондитерская компания должна вернуть 56 миллионов долларов украинскому дочернему банку российского «Сбербанка». Для погашения долга на торгах будет продана кондитерская фабрика в оккупированном Донецке. Законны ли такие действия, и кому может быть выгодна продажа активов в Донецке?

Согласно решению хозяйственного суда Донецкой области, «АВК» должна вернуть «Сбербанку» долг по кредиту за 2007 год в размере 56 миллионов долларов, для этого будут проданы мощности компании в оккупированном Донецке.

В таком решении нет ничего противозаконного, и продать имущество на публичных торгах вполне возможно – ведь делать это будут на подконтрольной Киеву территории, объясняет адвокат Ростислав Кравец.

Если имущество выкупит непосредственно сам собственник, то в реестре с него будут сняты все ограничения и аресты

«Торги происходят на подконтрольной территории, и как показывает практика, находятся люди, которые заинтересованы в выкупе этого имущества. Чем они руководствуются – это отдельная история, но тем не менее, они выкупают кредиты, которые обеспечивают имущество, находящееся на неподконтрольных территориях, а также выкупают это имущество. В украинском реестре прав собственности собственник будет изменён. Если имущество выкупит непосредственно сам собственник, то в реестре с него будут сняты все ограничения и аресты. После этих изменений собственники могут распоряжаться этим имуществом, как им вздумается», – говорит Кравец.

Однако это не исключает возможности для манипуляций: например, чтобы активы реально были переданы в одни руки, а в документах числился другой собственник.

Так фабрику могут приобрести люди, которые не собираются выезжать для сделки на свободную территорию – ведь находятся в конфликте с законом.

Теперь это – проблема банка, который отсудил имущество. А что же АВК?

Компании «АВК» это может быть выгодно

«Компания АВК задолжала около 160 миллионов долларов, в основном, российским банкам. В начале этого года «Сбербанк» уже отсудил производственные мощности фабрики в Днепре. Компании «АВК» это может быть выгодно, чтобы погасить свои долги, расплатившись активом, который она не контролирует», – считает журналист, главный редактор сайта «Остров» Сергей Гармаш.

С другой стороны, такое решение суда сможет разделить актив между акционерами фабрики, так как их интересы разошлись в 2014 году, но поделить компанию не удавалось, предполагает Гармаш.

«У «АВК» два акционера – Владимир Авраменко и Валерий Кравец, который при Януковиче был министром сельского хозяйства в Крыму. Кравец якобы сейчас живёт в Донецке, и с ним связь «АВК» не поддерживается. Но при этом они не могут поделить свой бизнес, поскольку в 2014 году вышел закон, который запрещает изменения в реестре предприятий, зарегистрированных в зоне АТО», – говорит Гармаш.

Таким образом, акционеры законным образом смогут поделить свои активы – Кравцу достаётся актив, который он контролирует в Донецке, а Авраменко избавляется от долга и мощностей, которыми не может распоряжаться компания.

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