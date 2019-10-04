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С 29 октября меняются правила пересечения линии разграничения для детей до 16 лет. Вокруг того, что по свидетельству о рождении пересечь КПВВ теперь станет невозможно, еще пару недель назад в социальных сетях началась паника среди родителей. Многие бросились делать загранпаспорта детям, создав очереди в паспортных столах. Стоит ли паниковать, и как теперь попасть с оккупированной территории на подконтрольную и обратно? Радио Донбасс.Реалии выяснили, как теперь пересекать КПВВ детям.

Согласно постановлению Кабинета министров, с 29 октября вступают в силу новые правила пересечения линии разграничения. В новом постановлении говорится о том, что для пересечения КПВВ детям до 16 лет необходим паспорт. Свидетельство о рождении больше не подходит как документ, удостоверяющий личность ребёнка. Так ли это на самом деле?

В Госпогранслужбе разъяснили, как дети, не достигшие 16 летнего возраста, смогут пересечь линию разграничения.

Есть определенные особенности для детей, которые следуют с родителями на временно оккупированные территории.

«Одно из нововведений касается несовершеннолетних. Дети теперь имеют право пересекать линию разграничения по паспорту гражданина Украины, или по заграничному паспорту, или по проездным документам ребенка. Но здесь есть определенные особенности для детей, которые следуют с родителями на временно оккупированные территории. Что касается выезда из оккупированной территории, мы понимаем, что дети могут не иметь этих документов, а иметь только свидетельство о рождении, поэтому они по направлению к контролируемой территории Украины могут следовать по свидетельству о рождении для того, чтобы они вместе с родителями смогли оформить документы», – объясняет Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины.

Если даже свидетельства нет, то для оформления документов погранслужба пропустит родителей с детьми даже по псевдодокументам, выданным в оккупации – но потом легальные документы нужно обязательно оформить.

После подачи документов на получение паспорта миграционная служба должна выдать справку о том, что родители с детьми сдали документы на получение паспорта. Имея при себе справку, они могут вернуться на оккупированную территорию.

При оформлении пропуска родители (если они планируют ездить с ребенком) должны заявить об этом: тогда эта информация будет отмечена в электронном пропуске СБУ.

Еще среди отличий – то, что дети от 14 до 16 лет, которые учатся на подконтрольной территории, могут пересекать линию разграничения без родителей, имея при себе документы, а также подтверждение (справку) о том, что они учатся на территории, подконтрольной Украине.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)