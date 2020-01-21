Кремль на території ОРДЛО наповнює новими людьми «обмінний фонд» – правозахисники

Поки готувався і відбувався обмін полоненими, російські гібридні сили активно набирали новий обмінний фонд. Тільки за грудень на окупованих територіях незаконно схопили 7 осіб, і це тільки ті, про кого стало відомо правозахисникам. Про це у своєму звіті повідомляє Благодійний фонд «Восток-SOS».

В угрупуваннях «ЛДНР» продовжують затримувати людей, всіх їх звинувачують у шпигунстві на користь України, а інколи й іноземних держав, про що свідчать дані правозахисників із «Восток-SOS».

Тільки за грудень минулого року на непідконтрольних територіях Донеччини та Луганщини незаконно затримано семеро осіб. Так, серед утримуваних у неволі на окупованих територіях є навіть громадянин Латвії Валентинс Веселовс. Йому в угрупованні «ЛНР» винесли «вирок» – позбавлення волі строком на 10 з половиною років за «шпигунство».

Вже в січні в місцевих ЗМІ на окупованій частині Донбасу з’явилася інформація про те, що угруповання «ЛНР» «засудило» на 12 з половиною років жителя непідконтрольного нині українській владі міста Голубівки (Кіровська – назва до декомунізації), його звинувачують у «держзраді».

29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними між Україною і російськими гібридними силами. З території ОРДЛО був звільнений 81 українець: 76 із них повернулися на підконтрольну українському уряду територію, ще п’ятеро вирішили залишитися на території, що контролюється російськими гібридними силами. Із 76 звільнених: 12 – тепер уже ексвійськовополонені, 64 – цивільні. Звільнених обміняли на 124 особи.

За офіційними даними Служби безпеки України, на сьогодні незаконно позбавленими волі на тимчасово окупованих територіях Донбасу вважаються 184 людини.

А представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська повідомляла, що у полоні російських гібридних сил на Донбасі залишається близько 300 людей.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)