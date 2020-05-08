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Что изменит «усиление» украинской делегации на переговорах в Минске? Чем Европа может помочь в разрешении вооруженного конфликта на востоке Украины? И какую воду пьет Донбасс? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

Плюсы, минусы, подводные камни

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе пополнилась новыми людьми. Теперь в переговорах будет участвовать министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, заместители министров экономики и обороны и главы комитетов в Верховной Раде. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса».

Политический аналитик фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива​ Мария Золкина видит «плюсы» и «минусы» в таком решении. Эксперт отмечает, что раньше «представители не имели почти никаких механизмов и возможностей реализовывать даже точечные технические договоренности на практике. Теперь же – проблемы не будет».

При этом, рисков, по ее мнению, будет больше. По словам Золкиной, ТКГ – не уровень заместителей министров или глав комитетов, учитывая, что со стороны группировок «ЛДНР» – «самозванцы». К тому же, по ее мнению, политическая ответственность для украинской стороны теперь будет выше, а Россия это однозначно использует.

Как в большой картёжной игре

У Европы из-за коронавируса, из-за огромной экономической рецессии, есть желание как можно скорее восстановить экономические отношения, в том числе и с Россией, утверждает российский историк Андрей Зубов в интервью «Украинской правде».

По мнению историка, европейские компании мечтают вернуться на российский рынок. В Европе предлагают смягчать санкции. Якобы для того, чтобы Россия была больше заинтересована делать уступки на Донбассе. Но, по мнению Зубова, если Европа начнет смягчать санкции, Россия будет еще меньше заинтересована делать какие-либо уступки.

С другой стороны, Россия и сама сейчас крайне заинтересована в деньгах Европы и США для восстановления собственной экономики. Но последняя карта находится в руках Запада. Если он выдержит, не станет идти на односторонние уступки, то на них пойдет и Россия. Как в большой картёжной игре. И вполне возможно, Донбасс, а может быть и Крым вернутся в Украину. Если же Запад побежит на российский рынок, тогда будущее Донбасса и Крыма остается в неопределенности, утверждает Андрей Зубов.

Дорогу молодым

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, который освобождает жителей ОРДЛО от уплаты госпошлины в 3 500 рублей (≈1300 гривен) за российский паспорт. Невольно возникает вопрос: а зачем, собственно, Россия идёт на такой шаг? Ведь, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров».

Как отмечает блогер, пандемия коронавирусной инфекции показала, что основная ценность любого государства – это люди. Ни территории, ни ресурсы, ни плодородные земли не смогут спасти экономику страны, если не будет рабочих рук и квалифицированных специалистов.

Получается, что Россия, в условиях карантина, поняла, что «паспортизацией» закроет вопрос нехватки специалистов в проблемных регионах, куда не хотят ехать коренные россияне. Мало кто знает о том, что «миграционным службам ЛДНР» дана негласная установка принимать документы на получение российского паспорта только у молодых людей, а пенсионерам чинить всякого рода препоны.

Как пишет Молчанова, власти России правильно рассчитали, что у выпускников вузов, получивших диплом «ЛДНР», выбор невелик – остаться в родном городе и получать копейки за свой труд, или, за относительно нормальные деньги, ехать в малые города России, где годами наблюдается кадровый голод.

Какую воду пьет Донбасс?

Когда пишут о том, что варварское уничтожение и затопление шахт в ОРДЛО приведет к экологической катастрофе, это вовсе не преувеличение. Об этом пишет журналист Денис Казанский в своем блоге.

По словам журналиста, в Енакиево, например боевики уничтожили и закрыли все шахты. Водоотлив работает на них как попало или не работает вообще. Ржавая, мертвая вода попадает в реки, течет в ставки. Еще год назад они были обычного голубого цвета. Теперь – рыже-оранжевого.

По словам Казанского, очевидно, как-то так течет и вода из затопленной боевиками в 2018 году радиоактивной шахты «Юнком», в которой при СССР проводились ядерные испытания. Похожая ситуация и в Горловке. Там ржавые ручьи текут в реку Кривой Торец, а дальше – в Северский Донец, из которого Донбасс и пьет воду, отмечает журналист.

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