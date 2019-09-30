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Исламский культурный центр и мечеть «Бисмилля» находятся в Северодонецке. Ранее это была небольшая городская община, которая не нуждалась в большом центре и мечети. Но после того, как основные исламские центры оказались на оккупированной территории, северодонецкая община взялась за объединение всех мусульман на подконтрольной Киеву территории.

Северодонецкая мусульманская община – на данный момент единственная в Луганской области, которая находится на подконтрольной Киеву территории. Сейчас она объединяет около двух тысяч мусульман, которые живут не только в административном центре, но и в других населённых пунктах региона. До начала конфликта общин было пять. Крупнейший исламский центр области с соборной мечетью оказался в контролируемом российскими гибридными силами Луганске. Поэтому на подконтрольной Киеву территории возникла необходимость в создании нового центра с мечетью, говорит имам северодонецкой общины Тимур Беридзе.

Ту функцию, которую выполняла соборная мечеть в Луганске, берём мы на себя

«Ту функцию, которую выполняла соборная мечеть в Луганске, берём мы на себя. Наша община по статуту городская, но по деятельности – региональная», – говорит Тимур Беридзе.

Северодонецкая община начала формироваться в 2008 году из четырёх человек. Сейчас к ней относится около 600 мусульман. Часть из них – мигранты, которые в разные периоды переехали в Украину работать. Есть местные жители, которые приняли ислам. Кроме этого, многие прихожане – это иностранные студенты медицинского университета.

На молитвы в мечеть приходят не только те, кто живёт в Северодонецке, но и мусульмане из близлежащих городов. Один из них – Башир. Он родом из Иордании и периодически ездит туда по работе. Но живёт в Рубежном вместе с семьёй. На молитвы приезжает в Северодонецк.

Каждую пятницу мы приезжаем сюда на молитву

«Каждую пятницу мы приезжаем сюда на молитву. Общаемся с друзьями в мечети в Северодонецке. У нас, мусульман, нельзя пропускать пятницу», – рассказывает Башир.

Хотим, чтобы все украинские мечети были так украшены – Саид Исмагилов

В мечети уникально украшен молитвенный зал, рассказывает муфтий духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов. Разработкой и изготовлением орнамента занимался специалист из Донецка. Пока так украшены только несколько мечетей на Донбассе, но это может стать изюминкой именно украинских мечетей.

Это должно быть нашей уникальной разработкой

«Случилось так, что именно мечети восточной Украины украшаются таким орнаментом. Я думаю, что это должно быть нашей уникальной разработкой. Нигде, даже в соседних странах, нет такого. И я думаю, если мы будем открывать какое-то новое культовое сооружение, то мы эту уникальную наработку должны распространить по всей Украине, чтобы украинские мечети имели свою уникальность», – рассказал Саид Исмагилов.

Кроме религиозной деятельности и совершения ритуалов исламского культа, в центре «Бисмилля» будут преподавать арабский, читать лекции по исламской культуре, заниматься социальной работой. Также там будет «штаб-квартира» действующего центра военных капелланов и волонтёров.

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