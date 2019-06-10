Страна нуждается в новых эффективных методах борьбы с гибридной агрессией России – так считают деятели 9 общественных организаций, которые в Славянске договорились о совместных акциях против разных типов угроз украинской государственности. Что они предлагают?

Мы должны быть объединены какой-то определённой целью. На данный период – это противостояние российской пропаганде и российской агрессии

По мнению части представителей гражданского общества, над Украиной нависла угроза реванша пророссийских сил. А Россия продолжает агрессивные действия на разных уровнях: на военном, информационном и религиозном. Чтобы обсудить возможности противодействия угрозам украинской государственности, общественная организация «Группа Патриот» собрала в Славянске за круглым столом активных граждан из разных городов Донбасса.

По мнению руководителя «Патриота» Олега Котенко, общественники будут работать быстрее и эффективнее, чем государственная бюрократическая машина. «Просто мы должны быть объединены какой-то определённой целью, – считает он. – На данный период – это противостояние российской пропаганде и российской агрессии. Потому что этот ползучий реванш рано или поздно затронет всех патриотически настроенных людей».

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Не прекращая обстрелы и мощную пропаганду, оккупационные войска на Донбассе начали избавляться от следов военной агрессии, говорит Алексей Юков, руководитель ассоциации «Плацдарм». «По нашим сведениям, – говорит он, – ведётся зачистка следов военных преступлений на территории Донецкой и Луганской области, которая является неподконтрольной Киеву. Выкапывают тела и увозят в неизвестном направлении, тела, которые подвергались насилию со стороны боевиков и частей российской армии».

Документировать такие случаи крайне сложно, ведь на оккупированные территории доступ для общественных организаций закрыт, констатирует Юков.

На фронте пропаганды

В музее хранятся вещи, которые доказывают: мы были самостоятельные, мы были ещё сто лет назад проевропейские

А как бороться с пропагандой? По мнению Евгении Калугиной, представителя движения «Сильные громады», преодолеть ложь пропагандистов помогут музеи. Например, школьникам надо рассказывать о периоде УНР в Славянске и в целом на Донбассе.

Если этого не делают в школе, то на помощь должны прийти музейные экспозиции. «Чтобы дети учились анализировать, чтобы они могли сравнивать ту информацию, которую они получают из СМИ, интернета, и есть такая институция, как музей, где хранятся вещи, которые доказывают обратное: мы были самостоятельные, мы были ещё сто лет назад проевропейские. Об этом говорят наши памятники архитектуры, которые на сегодняшний день не сохраняются», – уверена Евгения Калугина.

«Важна обратная связь»

В противодействии пропаганде уже есть позитивный опыт, считают в группе «Патриот». Чтобы наладить диалог с жителями оккупированных территорий и информировать их о событиях в Украине, группа наладила выпуск газеты и открыла «горячую линию».

Олег Котенко констатирует, что чаще всего людям интересно, как оформить пенсию на подконтрольной Киеву территории, как пересекать контрольные пункты въезда-выезда, надо ли оформлять российские паспорта. Котенко говорит: если поступает информация о пророссийских формированиях, её передают спецслужбам. С остальными государственными структурами не контактируют, потому что в высоких кабинетах – так считает Котенко – или не понимают, или не хотят слышать о таких инициативах.

Мы им рассказываем, что всё-таки Украина вас не бросила. Вы там находитесь не в изоляции. Рано или поздно вы всё равно будете Украиной

Один из самых эффективных методов борьбы с пропагандой, по мнению Котенко, – это обратная связь. «Можно выпустить миллион газет – и не получить обратной связи, – говорит он. – В данном случае у нас работает «горячая линия», и мы на себе прочувствовали, что вчера мы шесть тысяч газет отправили на неподконтрольную территорию, и с неподконтрольной территории получили 70 звонков, 70 звонков за один день… Мы им рассказываем, что всё-таки Украина вас не бросила. Вы там находитесь не в изоляции. Рано или поздно вы всё равно будете Украиной, полноценной Украиной с украинскими законами».

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