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10 Червень 2019, Київ 19:02
Донбас.Реалії

«Россия в ОРДЛО зачищает следы агрессии» – общественники в Славянске

Боевики группировки «ДНР» на мероприятиях на Савур-Могиле, сентябрь 2018 года

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Страна нуждается в новых эффективных методах борьбы с гибридной агрессией России – так считают деятели 9 общественных организаций, которые в Славянске договорились о совместных акциях против разных типов угроз украинской государственности. Что они предлагают?

Мы должны быть объединены какой-то определённой целью. На данный период – это противостояние российской пропаганде и российской агрессии
Олег Котенко

По мнению части представителей гражданского общества, над Украиной нависла угроза реванша пророссийских сил. А Россия продолжает агрессивные действия на разных уровнях: на военном, информационном и религиозном. Чтобы обсудить возможности противодействия угрозам украинской государственности, общественная организация «Группа Патриот» собрала в Славянске за круглым столом активных граждан из разных городов Донбасса.

По мнению руководителя «Патриота» Олега Котенко, общественники будут работать быстрее и эффективнее, чем государственная бюрократическая машина. «Просто мы должны быть объединены какой-то определённой целью, – считает он. – На данный период – это противостояние российской пропаганде и российской агрессии. Потому что этот ползучий реванш рано или поздно затронет всех патриотически настроенных людей».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

Не прекращая обстрелы и мощную пропаганду, оккупационные войска на Донбассе начали избавляться от следов военной агрессии, говорит Алексей Юков, руководитель ассоциации «Плацдарм». «По нашим сведениям, – говорит он, – ведётся зачистка следов военных преступлений на территории Донецкой и Луганской области, которая является неподконтрольной Киеву. Выкапывают тела и увозят в неизвестном направлении, тела, которые подвергались насилию со стороны боевиков и частей российской армии».

Алексей Юков, руководитель ассоциации «Плацдарм»
Алексей Юков, руководитель ассоциации «Плацдарм»

Документировать такие случаи крайне сложно, ведь на оккупированные территории доступ для общественных организаций закрыт, констатирует Юков.

На фронте пропаганды

В музее хранятся вещи, которые доказывают: мы были самостоятельные, мы были ещё сто лет назад проевропейские
Евгения Калугина

А как бороться с пропагандой? По мнению Евгении Калугиной, представителя движения «Сильные громады», преодолеть ложь пропагандистов помогут музеи. Например, школьникам надо рассказывать о периоде УНР в Славянске и в целом на Донбассе.

Если этого не делают в школе, то на помощь должны прийти музейные экспозиции. «Чтобы дети учились анализировать, чтобы они могли сравнивать ту информацию, которую они получают из СМИ, интернета, и есть такая институция, как музей, где хранятся вещи, которые доказывают обратное: мы были самостоятельные, мы были ещё сто лет назад проевропейские. Об этом говорят наши памятники архитектуры, которые на сегодняшний день не сохраняются», – уверена Евгения Калугина.

Евгения Калугина, представитель движения «Сильные громады»
Евгения Калугина, представитель движения «Сильные громады»

«Важна обратная связь»

В противодействии пропаганде уже есть позитивный опыт, считают в группе «Патриот». Чтобы наладить диалог с жителями оккупированных территорий и информировать их о событиях в Украине, группа наладила выпуск газеты и открыла «горячую линию».

Олег Котенко констатирует, что чаще всего людям интересно, как оформить пенсию на подконтрольной Киеву территории, как пересекать контрольные пункты въезда-выезда, надо ли оформлять российские паспорта. Котенко говорит: если поступает информация о пророссийских формированиях, её передают спецслужбам. С остальными государственными структурами не контактируют, потому что в высоких кабинетах – так считает Котенко – или не понимают, или не хотят слышать о таких инициативах.

Олег Котенко с номером газеты «Патриот Донбасса»
Олег Котенко с номером газеты «Патриот Донбасса»
Мы им рассказываем, что всё-таки Украина вас не бросила. Вы там находитесь не в изоляции. Рано или поздно вы всё равно будете Украиной
Олег Котенко

Один из самых эффективных методов борьбы с пропагандой, по мнению Котенко, – это обратная связь. «Можно выпустить миллион газет – и не получить обратной связи, – говорит он. – В данном случае у нас работает «горячая линия», и мы на себе прочувствовали, что вчера мы шесть тысяч газет отправили на неподконтрольную территорию, и с неподконтрольной территории получили 70 звонков, 70 звонков за один день… Мы им рассказываем, что всё-таки Украина вас не бросила. Вы там находитесь не в изоляции. Рано или поздно вы всё равно будете Украиной, полноценной Украиной с украинскими законами».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).

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