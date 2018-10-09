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09 Жовтень 2018, Київ 22:47
Донбас

Закончить войну: на что готовы украинцы?

Во время митинга в Луганске против агрессии России против Украины, 18 апреля 2014 года

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(Друкуємо мовою оригіналу)

На какие уступки ради мира готовы украинцы? Кто виноват в том, что через 5 лет после Евромайдана четверть страны не верит, что следующее поколение будет жить лучше, чем они, и только половина хочет войти в Евросоюз? И что мешает Украине стать настоящей демократией западного образца? Об этом в новом исследовании доктора философии из Бейлорского университета в США Сергея Кудели. В эфире Радио Донбасс.Реалии исследование обсуждали Сергей Куделя и политолог, кандидат политических наук, преподаватель КНУ именги Тараса Шевченко Пётр Олещук.

– Вы проводите в Украине исследование «Возможности и вызовы перед украинским демократическим транзитом». Исследование ещё не закончено. Что вы хотите выяснить, и с какой целью оно проводится?

Сергей Куделя: Главная цель моего проекта связана с вопросом, на который мы до сих пор не имеем ответа – как начиналась война на Донбассе. И какие были механизмы вытеснения украинской государственности с территории Донецкой и Луганской областей, какие были ключевые игроки в разных городах, которые этому способствовали, и главное, почему в разных городах Донецкой и Луганской области были разные результаты: в одних украинские флаги продолжали висеть над горсоветами, а в других городах вдруг появились флаги непонятных образований.

Для этого я сейчас езжу в разные города Донецкой и Луганской областей, общаюсь с местными активистами, представителями политической элиты. Мы пытаемся воссоздать разные взгляды на то, как проходили эти процессы в то время.

– Какая польза в этом для Украины?

Сергей Куделя: Нужно уточнить, что я провожу исследования только на территории, которая контролируется Украиной.

Отвечая на вопрос, как эти очаги протеста возникли, мы сможем понять, кто был ключевым игроком, и основные причины возникновения конфликта
Сергей Куделя

В разных городах Донецкой и Луганской областей процесс захвата власти очень отличался. В одних городах власть было легко захватить, а в других возникли очаги сопротивления. Отвечая на вопрос, как эти очаги возникли, мы сможем понять, кто был ключевым игроком, и основные причины возникновения конфликта.

– Есть устоявшееся мнение и на Западе, и в Украине, что Россия разожгла этот конфликт и без её участия, вмешательства в процессы, на Донбассе в частности, ничего бы не произошло. Вы поддаёте это сомнению?

Сергей Куделя: Я не поддаю сомнению факты агрессии Российской Федерации. Но могу точно сказать, что 40 человек, которые находились на территории Краматорска на протяжении апреля-мая 2014 года, могли быть быстро ликвидированы, если бы был спрос среди местного населения. Если бы была поддержка местной элиты, местных правоохранителей, военных, и было бы значительное наличие игроков, которые бы объединили свои усилия, этот конфликт не разошёлся бы и не превратился в крупную и страшную войну.

Россия – своеобразный санитар Евразии, который нападает в первую очередь на слабые и больные общества или на их части
Пётр Олещук

Пётр Олещук: Это интересно, важно исследовать. Хотя, как мне кажется, возможно, результаты этого исследования были бы интересны в контексте юридической квалификации действий тех или иных лиц.

Говоря о механизме российской агрессии и о гибридной войне, нужно понимать, пока что она успешно осуществлялась в тех случаях, когда опиралась не только на военные факторы, но и на факторы разлагающего влияния на эту территорию, коллапса местной элиты. Россия – своеобразный санитар Евразии, который нападает в первую очередь на слабые и больные общества или на их части.

– Сергей, вы опрашиваете жителей всех регионов Украины и политических лидеров тех времён?

Сергей Куделя: Я опрашиваю в основном представителей двух сторон: представителей местной политической элиты, которая принимала участие в этих процессах в качестве наблюдателей или участников, некоторых представителей силовых органов, и опрашиваю людей среди украинской оппозиционной общины, местных активистов, которые пытались противодействовать.

Сергей Куделя, доктор философии, доцент политических наук Бейлорского университета
Сергей Куделя, доктор философии, доцент политических наук Бейлорского университета

– «На что вы готовы ради мира?» – вы задали респондентам такой вопрос. И оказалось, что украинцы в целом ради мира не готовы ни на что: ни «признание Крыма частью Российской Федерации», ни «Донбасс никогда не вернется в состав Украины», ни «чтобы Украина отказалась определять собственное будущее». Ни к какому из предложенных компромиссов украинское общество не готово, согласно опросу. Как вы видите выход из этой ситуации?

Украина находится в слабой позиции, не может навязывать свои идеальные требования, нам нужно идти на определённые компромиссы
Сергей Куделя

Сергей Куделя: Этот опрос проводился Национальным демократическим институтом, к которому я не имею отношения, я привёл данные. Это интересный результат, поскольку другие опросы демонстрируют, что большинство украинского общества против военного конфликта. С одной стороны, есть спрос в обществе на то, чтобы найти мирный дипломатический способ разрешения конфликта. Но мы понимаем, что если Украина находится в слабой позиции, не может навязывать свои идеальные требования противоположной стороне, то нам нужно идти на определённые компромиссы.

В этом смысле общество еще не дозрело до уровня, кода конфигурация этих компромиссов будет каким-то образом очерчена или определена. Значительная доля ответственности, мне кажется, за этот результат лежит на политических элитах, которые в данный момент пытаются преувеличить возможности, которые у нас есть. Вводят в заблуждение украинское общество по поводу возможных альтернативных вариантов развития события.

– Сергей, как вы считаете, эти три варианта – реальные компромиссы? Или могут появляться другие варианты?

Сергей Куделя: Я думаю, без автономных прав Донбассу этот конфликт не решить, во всех сферах. Автономия – это первый шаг, на который Украина должна пойти.

Если мы реалистично смотрим на реинтеграцию этой части Донбасса в Украину и то, чтобы дать им возможность нормально без постоянных конфликтов жить и ощущать себя частью украинского общества, мы должны дать другие права.

Для обсуждения компромисса нужно чётко ориентироваться в его возможных субъектах и в том, нужен ли он на данном этапе всем участникам конфликта
Пётр Олещук

Пётр Олещук: Для обсуждения компромисса нужно чётко ориентироваться в возможных субъектах этого компромисса и в том, нужен ли он в том или ином виде на данном этапе всем участникам конфликта. В любом случае, ОРДЛО ориентируются на Россию, связаны с ней, а Россия несколько иначе мыслит эти процессы, что отражается в её заявлениях. Она же не воюет с Украиной, как они себе представляют, а борется за региональное лидерство и за то, чтобы Украина, как и другие страны бывшего Советского Союза, рассматривались как зона влияния и преимущественных интересов России.

В мышлении настолько глобальными вещами какие-то автономии могут рассматриваться исключительно как механизм давления.

Пётр Олещук, политолог, кандидат политических наук, преподаватель КНУ им. Т. Шевченко
Пётр Олещук, политолог, кандидат политических наук, преподаватель КНУ им. Т. Шевченко

Слушательница, Донецкая область: Вы в своих исследованиях не учитываете пропаганду, которую вдували в уши жителям Донецкой и Луганской областей, что Донбасс кормит всю Украину. При этом Донбасс был зоной экологической беды, и никто об этом не говорил.

Сергей Куделя: В Украине на протяжении независимости была и есть Крымская автономия, от этого государственность и суверенитет Украины не исчезает. Нет в этом противоречия. Поэтому автономия – это предложение одного из способов организации социального порядка на территории государства.

– Цифры политологического исследования говорят об обратном. Например, «ожидаете ли вы, что следующее поколение будет жить лучше, чем ваше поколение?», – только 25% по всей стране ответили «да». И самые низкие показатели на Востоке – 12%. В Краматорске – 3%, по сравнению с Тернопольской областью – 42%. Так же по отношению к Евросоюзу: «Хотите ли вы, чтобы к 2030 году Украина стала членом Евросоюза?», – меньше всего хотят на Донбассе – 35%, на Западе – 78%. Пётр, есть непринятие компромиссов, в то же время на другие вопросы показывается разочарование в нынешнем курсе. Как это охарактеризовать?

Пётр Олещук: Вы объединили довольно разные вопросы, явления. Конечно, разочарование отражает социально-экономическую ситуацию в стране. Соответствующие проблемы отражаются, в том числе и в результатах опроса. Я не думаю, что вопрос о компромиссе может быть эффективно связан с вопросом о разочаровании. Разочарование – то, что успешно используется политическими силами перед выборами.

Отсутствие эффективных рецептов – это проблема. Политики, понимая это, их даже особо не предлагают. Входя в выборы, мы не имеем примеров эффективных рецептов решения конфликта от основных кандидатов, они стараются этой темы избегать, чтобы не попасть на шквал критики.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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