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Украинские военные при проведении операций будут учитывать риски для гражданского населения. Об этом заявили в управлении гражданско-военного сотрудничества Вооружённых сил Украины. Офицеры совместно с иностранными советниками разработали пилотный проект по защите мирных жителей в условиях боевых действий. Его начнут реализовывать в ноябре. В зоне проведения операции Объединённых сил появятся группы офицеров, которые будут расследовать все инциденты, где пострадали гражданские люди или объекты инфраструктуры, выяснять причины этого и искать пути предотвращения подобных случаем в будущем.

Учитывать риски и возможные негативные последствия от военных операций украинских командиров обяжут приказом командующего операцией Объединённых сил с первого ноября. Об этом заявили в руководстве ООС. Специальные группы будут исследовать все случаи, когда из-за боевых действий страдали мирные жители или гражданские объекты. Этот процесс обычно проходит в несколько этапов.

Военные должны не только декларировать защиту мирного населения, но и демонстрировать это

«Этот процесс непрерывный. Он происходит до, во время и после операций. До проведения боевых действий важно установить приоритет защиты гражданских. Всегда все задания для военных стоят в определённой последовательности в зависимости от важности. Поэтому наша задача сделать так, чтобы защита мирного населения оказалась как можно выше в этом списке. Силы сектора обороны и безопасности должны придерживаться этого во время проведения операций. Военные должны не только декларировать защиту мирного населения, но и демонстрировать это. И третий этап – это анализ», – объясняет старший военный советник Центра защиты гражданского населения Сергей Дёма.

Такую практику использовали американские военные в Ираке и Афганистане, и она дала свои плоды: количество жертв среди мирных жителей сократилось в разы. Этот процесс обязателен для армий стран НАТО. Украина, не являясь участником Североатлантического альянса, разработала такую программу и испытает её эффективность в зоне проведения операции Объединённых сил.

Мы будем внедрять эти методики, пока они не дойдут до автоматизма

«Вооружённые силы начинают активную деятельность по защите гражданского населения и прогнозированию угроз гражданским в ходе планирования и проведения операций. Это начало, и мы будем внедрять эти методики, пока они не дойдут до автоматизма. К сожалению, в мире не существует армии, которая проводит боевые действия без потерь среди мирного населения», – заявляет начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооружённых сил Украины Алексей Ноздрачёв.

Из офицеров гражданско-военного сотрудничества создадут группы для изучения причин, по которым пострадали мирные жители. Основываясь на этом опыте, они будут составлять рекомендации для командиров подразделений, чтобы не допускать подобного во время следующих операций.

«Фиксации подлежат, прежде всего, случаи, которые произошли вследствие боевых действий, перестрелок, подрывы на минах, ДТП с участием военных, если при этом пострадали гражданские. Фактически все случаи нарушения законодательства, которые происходят по обе стороны от линии разграничения», – рассказывает начальник информационного отдела управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Руслан Коханчук.

Эту инициативу украинского военного командования приветствовали в ОБСЕ. Вместе с тем заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг весьма эмоционально заявил, что, кроме изучений последствий военных операций, сторонам конфликта следовало бы полностью соблюдать минские соглашения, отвести вооружения от линии разграничения и не использовать во время боевых действий гражданские объекты.

Должна быть ответственность для тех, кто спускает курок в окопах, и для тех, кто подписывает и нарушает соглашения

«Во многих местах с обеих сторон линии разграничения продолжает оставаться военная техника, солдаты внутри и вокруг домов граждан, важных объектов инфраструктуры, школ, детских садов. Результаты этого предсказуемы. Я не могу предвидеть, где и когда следующий ребёнок наступит на противопехотную мину, где и куда попадёт следующий снаряд. Но то, что это произойдёт, я знаю точно. Ещё больше детей погибнет, ещё больше получат ранения, пока не отведено тяжёлое вооружение. Кроме того, должна быть ответственность для тех, кто спускает курок в окопах, и для тех, кто подписывает и нарушает соглашения. Эта инициатива не приведёт к нулевому показателю жертв среди гражданских, но я надеюсь, что это первый шаг в большом процессе», – считает Александр Хуг.

Результаты этого проекта будут видны не сразу, признаются военные, интересы мирного населения не скоро будут преобладать над военной необходимостью. Тем более, если руководствоваться логикой войны: если противник ведёт огонь из детского сада, то он перестаёт быть гражданским объектом.

«Если огонь ведётся из детского сада, то, в соответствии с международным гуманитарным правом, детский сад теряет защиту и становится объектом для ответной реакции. Но мы будем изучать, насколько эта угроза от такого детского сада соответствует решению командира нанести огневое поражение», – объясняет начальник управления военно-гражданского сотрудничества Вооружённых сил Украины Алексей Ноздрачёв.

Офицеры подчёркивают, что новый проект, подкреплённый приказом командующего операцией Объединённых сил, не подразумевает наказания. Однако в перспективе каждый командир, отдающий приказ о начале той или иной операции, будет отвечать, в том числе, и за жертвы среди мирных жителей.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)