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Керамическая посуда, орудия труда, оружие и украшения – в Краматорске археологи представили артефакты, найденные в прошлом году. Большинство из них нашли в местных курганах. В качестве мест для захоронения их использовали представители разных культур на протяжении тысячелетий, говорят историки, поэтому в одном месте иногда находили артефакты каменного, бронзового и железного веков. Впрочем, продемонстрировать все это широкой общественности пока нельзя, потому что у музея нет помещения.

Первыми жителями на территории Донецкой области были неандертальцы. Задолго до появления человека разумного они разведали местные запасы кремня и научились делать из него оружие и предметы быта. Им на смену пришли современные люди, и тоже обрабатывали эти камни.

Именно благодаря этому минералу, считают ученые, человечество вообще смогло выжить.

Благодаря кремнию, которого достаточно в Донецкой области, наши предки выжили

«Многочисленные выходы мела здесь содержат кремень. Кремень – это уникальное сырье, которое со времен палеолита древнего каменного века притягивало человека. То есть, это, по сути, как металл для людей каменного века. Его использовали и в бронзовом веке тоже. Благодаря кремнию, которого достаточно в Донецкой области, наши предки выжили, собственно говоря», – говорит старший научный сотрудник Донецкого областного краеведческого музея Юрий Коваль.

Древние артефакты находят в многочисленных курганах на территории области. Раскапывают их нечасто, ведь большинство находок повторяются. Но иногда в одном древнем кургане можно встретить захоронения разных эпох. В качестве мест погребения их использовали несколько культур задолго до появления скифов. Некоторые из них имели тесные связи с другими европейскими племенами.

Торговые связи с Европой и Азией были очень тесны

«Когда мы проводим раскопки на территории Донецкой области, то находим множество разнообразных предметов. Мы обнаружили нож или серп недалеко от городка Заречное, бывший Кировск. Он был изготовлен в 11-м веке до нашей эры на территории современной Румынии. Нередко сюда привозили товары из дальних территорий. Торговые связи с Европой и Азией были очень тесны. В этом нет сомнений», – считает начальник сектора охраны памятников археологии и культуры Виталий Цимиданов.

В минувшем году археологи обнаружили захоронения, датируемые 10-11 веками до нашей эры. Исследовав предметы быта, найденные там, сотрудники музея решили внедрять экспериментальную археологию – то есть наглядно показать, как древние люди изготавливали копья из камней или лепили глиняные горшки. Правда главная задача музея – найти себе помещение, ведь музей-переселенец уже третий год фактически остается без крыши над головой.

Мы ведем переговоры, чтобы взять в аренду кое-какие помещения

«Музей перерегистрировался в Краматорске в 2016 году. С тех пор мы ищем помещение для наших экспозиций. В идеале хорошо было бы построить собственное здание, но пока на это нет средств. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы взять в аренду кое-какие помещения. Разумеется, рассматриваем только те залы, где есть соответствующие условия для хранения коллекций»,– говорит директор Донецкого областного краеведческого музея Екатерина Филонова.

Сейчас сотрудники музея ищут дистанционные формы работы, наполняют свой новый сайт интерактивными экспозициями, делают выносные фотовыставки, но рассчитывают на помощь волонтеров. Причем не только материальную. Учитывая, что сейчас музей обладает небольшой коллекцией, здесь будут рады артефактам и предметам старины любых эпох.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)