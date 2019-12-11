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В Мариуполе уже второй раз проходит Международный фестиваль современной импровизационной музыки Jazz Bez. В город приехали джазовые коллективы из США, Швейцарии, Австралии и Польши. В этом году будут не только классические джазовые композиции, но и кубинский фолк, «космический» джаз, магия саксофона и симбиоз афроамериканских ритмов с классической музыкой. А еще авторские работы и эксперименты молодых музыкантов. Одновременно фестиваль проходит еще в 6 городах Украины. Организовало фестиваль Jazz Bez Old Fashioned Radio, при поддержке посольств США и Австралии в Украине.

В этом году в концертной программе XIX Международного фестиваля Jazz Bez много неожиданного. Начался фестиваль, как и обещали организаторы, с эксперимента. Открывала его молодая группа NOVA из Швейцарии, которая объединила в своем выступлении не только различные музыкальные направления, но и музыку с визуальными образами.

Основная масса слушателей – молодежь и люди средних лет – с интересом слушала исполнителей. Правда, были и те, кому эксперимент пришелся не по вкусу – на первых трех аккордах зал покинули несколько человек (всего).

«Мне понравилось. Это экспериментально, мне нравится и рок, и джаз. Отличное мастерство, владение инструментами, чувство ритма. Молодцы! Джазовые хорошие артисты. Сегодня еще на выступление Грега Осби схожу. Думаю, будет интересно», – делится впечатлениями от первого концерта житель Мариуполя Дмитрий Самойлов.

Фестиваль проходит в городе уже второй раз и, как сказала организатор общественных мероприятий ККП «М.ЕХАБ» Диана Новикова, интерес к нему заметно возрос.

«Хочу сказать, что по сравнению с прошлым годом, многие проявили интерес к нашему фестивалю. В прошлом году нам не удалось полностью заполнить зал, но в этом у нас практически аншлаг на два дня. Во второй день выступают Грег Осби и Тал Коен, которые являются хедлайнерами всего тура, думаю, зрителей будет много. У нас почти полная продажа билетов, где-то 90%», – говорит Диана.

Среди коллективов-участников фестиваля джазмены из США Yes! Trio. Барабанщик этого коллектива Али Джексон, за плечами которого 25 лет гастрольной жизни, концерты по всему миру и несколько альбомов, сказал, что джаз – это всегда эксперимент, где многое зависит и от настроения, и от публики.

«Одна из сторон джаза – умение импровизировать. Великие импровизаторы делают звучание таким, как будто оно написано заранее, а композиторы делают выступление сплошной импровизацией. Джаз можно слушать где угодно. И в нем есть много направлений. Это, как диалекты в языке. Можно слушать и джаз в исполнении таких классиков, как Луи Армстронг и таких групп, как НОВА, где присутствует часть джаза. В любом случае, музыка, которая будет сегодня звучать, для Мариуполя будет особенной», – сказал американский музыкант накануне концерта.

Как водится, самое интересное организаторы оставили на финал. Хедлайнером нынешнего фестиваля является дуэт из Австралии – саксофонист Грег Осби и пианист Тал Коэн. Они привезли на фестиваль еврейский фолк, объединенный с классическим джазом. Их концерт завершил программу фестиваля.

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