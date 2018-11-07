(Друкуємо мовою оригіналу)

«Защищай своё» – под таким девизом на экраны вышел фильм «Дикое поле», снятый по мотивам романа Сергея Жадана «Ворошивловград». Историю о парне Германе, которому приходится вернуться в родной Старобельск, чтобы управлять бензоколонкой, которую ему оставил брат, экранизировал Ярослав Лодыгин. Съемки проходили в Луганской области.

Защита этой ржавой заправки, которая вроде бы никому и не нужна, но для меня она символизирует сейчас Украину

Любовь, борьба, дружба и защита своих принципов: идеей фильма решили взять «защиту своего». Это то, что есть в «Ворошиловграде», и хоть это не единственная тема, которая поднимается в романе, но режиссёр ленты Ярослав Лодыгин делает акцент именно на этом.

«Есть защита этой ржавой заправки, которая вроде бы никому и не нужна, но для меня она символизирует сейчас Украину. Там крутые люди, там дружба, там твоя настоящая любовь. И когда кто-то переходить эту красную черту и говорит на твоё, что это больше не твоё, то, что делать и как действовать, и с помощью каких таблеток?», – говорит режиссёр.

Съёмки фильма прошли в Старобельске, родном городе Сергея Жадана, и снимать в другом городе было бы бессмысленно, говорит Владимир Яценко, продюсер фильма.

В организационном и бытовом плане это было довольно сложно

«Эти места – то, что идеально подходило фильму, ведь книга была написана именно про эти места. Мы довольно долго искали локации, у нас были сумасшедшие идеи снимать где-то ещё, но когда мы приехали в Старобельск, то поняли, что съёмки должны быть здесь, где эта речка Айдар, где этот холм, где эта заправка была когда-то. Хотя в организационном и бытовом плане это было довольно сложно, но всё с лихвой окупилось тем, что мы видим на экране», – говорит Яценко.

«Мы сделали отличный подарок городу, город уже второй год от этого подарка отходит», – шутит Сергей Жадан, вспоминая съёмки в своём родном городе. Автор «Ворошиловграда» снялся в эпизодичной роли, и вот как оценивает свою актёрскую работу:

«Это лучшие три секунды моей жизни. Я внезапно понял, что в трейлере моя роль дольше, чем в фильме. Я долго работал, старался. Роль моя состояла из одного слова – неприличного», – рассказывает Жадан.

В целом же в «Диком поле» нецензурных выражений достаточно, но выглядят они в картине органично, поэтому ни у кого из команды нет мыслей, что фильм пропагандирует мат. Ведь в авторском тексте крепких слов гораздо больше, чем на экране.

Мне нравится, как звучит мат на большом экране

«Мне нравится, как звучит мат на большом экране, и тем более, когда он вписан в диалог, которой написал классик украинской литературы. В книгах не всегда пишут, что там есть нецензурная лексика, а в фильмах всегда есть предупреждение 16+. И у зрителя будет выбор не пойти на этот фильм, потому что это фильм с матюками», – говорит режиссёр Ярослав Лодыгин.

А вот актёры, сыгравшие в «Диком поле», по-разному восприняли вызов воплотится в донбасских мужиков, но признаются, что это был интересный для них опыт.

«Мне было очень легко, я родился в Киеве на Подоле и прожил на Куренёвке, поэтому, кто знает эти районы, тот поймёт. Я люблю наблюдать за людьми, и наверное каждому попадался такой яркий персонаж, который к чему-то стремился, но что-то его сломало», – рассказывает Владимир Ямненко, сыгравший в картине Кочу.

Было интересно играть того, кто выпадает из общих шаблонов

«У меня достаточно мягкий персонаж, такие, наверное, встречаются повсеместно. Было интересно играть того, кто выпадает из общих шаблонов. Сложнее, наверное, Олежке (Олегу Москаленко, сыгравшему главную роль – ред.) было», – говорит Георгий Поволоцкий, сыгравший Сашу «Травму».

«Герман не ангел, и у него тоже есть свои недостатки и тараканы в голове, поэтому каким вышел, таким и вышел», – признаётся Олег Москаленко, сыгравший главную роль. Для Олега «Дикое поле» стало дебютом на большом экране.

В целом же «Дикое поле» можно назвать дебютом для многих из команды. Для главного героя это первая роль на большом экране, для режиссёра – это первый полный метр, для писателя – первая экранизация произведения, а для зрителя – приключенческий экшн.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)