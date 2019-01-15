(Друкуємо мовою оригіналу)

В Мариуполе начал работать клуб самообороны для женщин под названием «Белые ангелы». Бесплатный проект, организованный «Национальным корпусом», направлен на обучение приемам самообороны, медицинской подготовке и навыкам обращения с оружием для женщин. Насколько популярен клуб среди мариупольчанок, и почему они стремятся научиться самозащите, выясняло радио Донбасс.Реалии.

Занятия фитнесом, освоение приемов рукопашного боя, адаптированного под уличную самозащиту, основы оказания неотложной медицинской помощи, обращение с огнестрельным оружием и юридические знания по применению всех видов самозащиты вызвали не шуточный интерес среди жительниц Мариуполя.

Первая группа «Белых ангелов», а именно так называется проект, уже насчитывает около 50 человек. И, как утверждают организаторы, число желающих растет. Занятия проводятся два раза в неделю в спортивном клубе под руководством опытных наставников, среди которых бойцы полка «Азов», парамедики, тренеры по единоборствам и психологи. Несовместимое на первый взгляд сочетание самого названия «Белые ангелы» и девушек с оружием, объяснил инструктор.

С точки зрения мужчин – они ангелы. А с точки зрения военных – тем более! Они нас поддерживают

«Белые ангелы» – это проект непосредственно для девушек, потому что они наша поддержка. Они наши ангелы. Ангелы – хранители. Они молятся за нас, когда мы на фронте, они помогают нам, они растят наших детей. Разве они не ангелы? С точки зрения мужчин – они ангелы. А с точки зрения военных – тем более! Они нас поддерживают. Мне кажется название соответствует. А поскольку мужчин дома нет, кто-то должен защищать себя, свой дом и детей. Потому мы считаем необходимым, чтобы девушки имели такие навыки», – сказал заместитель роты особого назначения «Схід» с позывным «Кажан».

Сами же девушки по-разному объясняют свое желание учиться: кто-то уже сталкивался с хулиганами в темном переулке, кто-то ссылается на нестабильное время в прифронтовом городе, кто-то хочет улучшить физическую подготовку, кто-то повысить самооценку, а некоторые не хотят отставать от своих мужей или отцов. Как ни странно, но из всех дисциплин, запланированных на курсе, особый интерес вызывает оружие. И хотя занимаются девушки не с боевым оружием, а с полновесными макетами, интереса это не убавляет.

Борьба, рукопашный бой, самооборона – тоже хорошо, но оружие интересней

«Физподготовка – это всегда хорошо. Медицина – интересно. Тем более, что у нас тут такое положение. Борьба, рукопашный бой, самооборона – тоже хорошо, но оружие интересней», – говорит самая юная курсантка, будущий повар-кондитер Ангелина Гордецкая.

Визажист Дарья Ельцова считает курсы оптимальным вариантом для себя и по времени занятий и по количеству дисциплин.

Здесь полный спектр того, что мне нужно. Каждому уделяют время

«Здесь полный спектр того, что мне нужно. Я не знаю, как через военкомат самообороне обучают, может там нагрузки побольше. Здесь изначально нас проверили на выносливость и занятия построены так, что нагрузки растут постепенно. Каждому уделяют время, всегда подойдут, помогут», – говорит девушка.

Обучает девушек приемам самообороны Анна Ягмурджи. Ей всего 20 лет, но она уже призер Кубка Украины по смешанным единоборствам, работает в службе охраны коммерческого предприятия. В «Белых ангелах» она – тренер. Сейчас, говорит Анна, девушкам надо уметь не только борщи хорошо варить, но и постоять за себя.

Делать работы из бисера, вышивать крестиком или готовить борщи – тоже нужное дело, но надо совершенствоваться

«Мне кажется, что большинство пришли сюда не столько из-за тренировок по самообороне, а чтобы поработать с оружием. Очень интересно им владеть, просто для себя. Делать работы из бисера, вышивать крестиком или готовить борщи – тоже нужное дело, но надо совершенствоваться. Саморазвитие никогда не помешает. Я, например, не боюсь ходить по улицам и темным переулкам, мне все равно. Пусть меня боятся», – говорит Анна.

Определенных сроков курс обучения не имеет. Есть намеченный план проведения занятий, который дополняется и корректируется. Закончится курс тогда, когда все участницы группы освоят программу обучения и сдадут экзамены, говорят инструкторы. Тренеры уверены, что курсы добавят девушкам уверенности в себе и очень надеются, что применять на практике все, чему их научат, представительницам слабого пола все же не придется.

Чего нет в «Белых ангелах», так это возрастных ограничений. Самое главное – быть совершеннолетней и иметь желание учиться.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)