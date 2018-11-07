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Единственного производителя электроэнергии в Луганской области – Луганскую ТЭС – перевели с угля на газ. Из-за запрета российской железной дороги перевозить уголь с территории России на станцию, последняя осталась без твердого топлива. Остановка ТЭС могла оставить без электроэнергии около миллиона человек. Несмотря на то, что из-за перехода на газ себестоимость производства электроэнергии сильно возрастает, чиновники обещают: на населении это не отразится.

Работу теплоэлектростанции с угля на газ перевели вечером 6 ноября, заявляет компания ДТЭК Луганская ТЭС. Для обеспечения работы станции на газе ДТЭК Востокэнерго заключил ряд договоров с НАК «Нафтогаз Украины», и необходимые лимиты газа – выделили. Сейчас станция работает в штатном режиме. Переход на другой вид топлива стал вынужденным решением, говорят на станции – так как на предприятии закончился уголь. До октября он поставлялся с территории России, где в Ростовской области находится шахта Обуховская, принадлежащая компании ДТЭК. Однако с 10 октября этого года эти поставки прекратились. Российская железная дорога остановила отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС. А станция может получать уголь только с территории Росси, ведь железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет.

Необходимости построить железнодорожную ветку к станции, которая соединит Луганскую ТЭС с железнодорожной системой Украины

«ДТЭК с 2014 года поднимает вопрос о необходимости построить железнодорожную ветку к станции, которая соединит Луганскую ТЭС с железнодорожной системой Украины. Это позволит доставлять на станцию импортный антрацит или украинский газовый уголь. Как только будет инициировано строительство железнодорожной ветки, ДТЭК начнет работы для переоборудования блоков ТЭС на газовый уголь», – говорится в сообщении ДТЭК Луганская ТЭС.

Переход с угля на газ на тарифах для населения не отразится – Луганская ОГА

Производство электроэнергии газовым оборудованием в 5 раз дороже, чем угольным, говорит директор департамента жилищно-коммунального хозяйства областной администрации Виталий Сурай. Однако, по его словам, на населении это не отразится. Разницу компании ДТЭК, которая является владельцем ТЭС, может компенсировать Нацкомиссия по регулированию электроэнергетики. Распоряжение рассмотреть дополнительный платеж для покрытия дополнительных затрат Луганской ТЭС еще 31 октября обнародовал Кабмин. Однако какую сумму могут компенсировать, неизвестно. По словам Виталия Сурая, это может зависеть от того, как долго ТЭС будет пользоваться газом. Сейчас же главная задача – добиться, чтобы Россия разрешила возобновить отгрузку угля с ее территории.

«Это задача министерства иностранных дел по переговорам с российской федерацией, чтобы российская железная дорога пропустила составы с углем из шахты Обуховская ДТЭК», – говорит Виталий Сурай.

О том, что Россия может перекрыть поставки угля на Луганскую ТЭС, стало известно еще в августе. Об этом тогда заявлял заместитель главы областной администрации Юрий Клименко. В интервью Радио Донбасс.Реалии он рассказывал, что в июле российская сторона в ультимативной форме обратилась к ДТЭК с требованием вернуть на территорию России 3 вагона компании «Сбербанк лизинг». Эта компания попала в санкционный список, составленный СНБО, и ее вагоны остались на территории Украины.

Если вагоны не будут отданы, они полностью прекратят пропуск вагоном с углем на территорию Украины

«С 1 августа они сокращают прохождение вагонов через украино-российскую границу. А с 1 сентября, если вагоны не будут отданы, они полностью прекратят пропуск вагоном с углем на территорию Украины с территории России», – заявлял в августе Юрий Клименко.

С 2014 года ДТЭК Луганская ТЭС – единственный производитель электроэнергии в области. Выработанную станцией электроэнергию получает около 1 миллиона украинцев.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)