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Патрульные в Краматорске и Славянске смогут контролировать скорость передвижения транспорта. В распоряжение местного батальона патрульной полиции поступил усовершенствованный прибор «Трукам». Он позволяет фиксировать скорость, с которой двигается автомобиль, и на основании этих показаний составлять протоколы. Правда, на весь север области такая умная камера всего одна. И используется только на трассе под Славянском.

Привыкать заново к полицейским, фиксирующим скорость, придется водителям в Славянске и Краматорске. Местные патрульные получили в распоряжение первый «Трукам» – сертифицированный прибор, который позволит штрафовать нарушителей скоростного режима. Перед этой умной камерой все равны, уверяют полицейские, ведь, если нарушение снято, удалить это видео невозможно.

Я не смогу влиять на это устройство

«Я не смогу влиять на это устройство. Все, что я могу сделать – это вписать свою фамилию, специальный жетон и место, где я нахожусь. Здесь специальный носитель информации, он закодирован и передается напрямую руководству сектора. Насколько мне известно, также на сервере департамента патрульной полиции остается вся информация, которая была зафиксирована, и видеозапись нарушения», – говорит капрал полиции Вадим Олейник.

Чтобы зафиксировать скорость, «Трукаму» понадобится всего секунда. Нарушение будет снято на камеру, и у полицейских будут неопровержимые доказательства вины водителя. Правда, сейчас этот прибор задействуют на участке дороги, где правилами разрешено движение со скоростью до 110 километров в час, а учитывая погоду, смельчаков превысить этот порог немного. Патрульные обещают не прятаться в кустах, используя «Трукам», включать проблесковые маячки и ставить свою машину на видном месте.

Расположение этих приборов – вовсе не тайна

«Расположение этих приборов – вовсе не тайна. Об их применении департамент патрульной полиции сообщал заранее. Никто не скрывает эту информацию. «Трукамы» у нас используются на участках дорог с наибольшей аварийностью. Сейчас за городом. Пока что только на трассах»,– рассказывает полицейский.

Всего в области сегодня есть три таких прибора: два в Мариуполе и один в Краматорске. Насколько существенно это поможет снизить аварийность, покажет время, говорят офицеры, но вероятно, что краматорские патрульные будут просить еще один «Трукам» для работы в черте города.

В город мы пока с ним не заезжаем, ждем дальнейших указаний

«Зону использования «Трукама» определяет исключительно департамент патрульной полиции по уровню аварийности на дорогах. Пока департаментом патрульной полиции был выбран участок дороги в 10 километров на трассе Славянск-Донецк-Мариуполь. В город мы пока с ним не заезжаем, ждем дальнейших указаний», – Рассказывает заместитель командира батальона патрульной службы в Краматорске и Славянске Виталий Малоок.

Штрафы за превышение скорости выписывать пока не будут. Ловить нарушителей по-настоящему начнут через несколько дней, говорят патрульные. И напоминают, что штраф за превышение скорости на 20 километров в час составляет 255 гривен. В случае, если водитель движется быстрее допустимой скорости на 50 километров в час, то штраф вырастет в два раза.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)