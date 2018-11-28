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Несмотря на военное положение, дети в Донецкой области продолжают рождаться. Первый перинатальный центр на подконтрольной правительству территории Донецкой области создадут в Краматорске. Сегодня местный роддом предоставляет услуги роженицам со всей области. Но в некоторых случаях новорожденных приходится доставлять в другие больницы для выхаживания. Кое-какое оборудование в городе есть, но его недостаточно, чтобы создать здесь медицинское учреждение третьего уровня.

Областной перинатальный центр в Краматорске могут создать уже в этом году. Правда, только на бумаге. Фактически ремонт старого здания городского роддома, повышение квалификации врачей и закупка нового оборудования могут начаться не раньше весны. Впрочем, сама идея создать такой центр в Краматорске уже говорит о развитии медицины.

«Думаю, что это даст больше возможностей для ребенка и в плане реанимации, и в плане комфортных палат. В любом случае палаты там будут намного лучше. Подружка в Харькове рожала недавно в перинатальном центре. Говорит, думала, что таких больниц не существует. Поэтому, создать перинатальный центр в Краматорске – это очень хорошая идея», – говорит роженица Анна Злобина.

Сегодня городской роддом – вполне заурядное провинциальное медицинское учреждение. Однако здесь есть вполне современное оборудование для выхаживания недоношенных детей. За такими «ранними птичками», как шутят акушеры, необходимо постоянно присматривать и проверять пульс, насыщенность кислородом и работу жизненно-важных органов младенца.

После родов, женщины находятся вместе с детьми в четырехместных палатах, но по двое. Есть и, так называемые «Вип-палаты». Сутки пребывания в них стоят 500 гривен. Здесь современный ремонт, и также могут жить отцы детей. Фактически Краматорский роддом уже выполняет функции областного перинатального центра, ведь сюда приезжают будущие мамы едва ли не со всех городов северной части Донецкой области.

«К нам поступают женщины не только города Краматорска, но и ближайших всех городов. Мы принимаем женщин из Бахмута, Дружковки, Славянска, Константиновки. В общем, к нам сейчас из многих городов едут», – говорит врач-неонатолог Людмила Выдыш.

Вскоре здесь все поменяется, говорят врачи, реконструируют давно требовавшее того здание, отремонтируют палаты, закупят дополнительное оборудования увеличат количество мест и, вероятно, добавят новые необходимые отделения.

«В первую очередь создадим отделение по выхаживанию маловесных детей, которых у нас рождается не так уж и мало. Также будет отделение реанимации для новорожденных, еще одно отделение постреанимационного выхаживания глубоко недоношенных деток. В данный момент мы вынуждены их перевозить из больницы в больницу», – делится мыслями исполняющая обязанности главврача Краматорского роддома Таисия Птица.

Сегодня местные депутаты начали процесс передачи роддома из городской в областную собственность. Полностью процесс должен завершиться 12 декабря на следующем заседании сессии Краматорского горсовета. Только после этого руководство области сможет выделять средства на реконструкцию будущего перинатального центра.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)