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Жители оккупированного группировкой «ЛНР» Луганска покупают лекарства в Украине, так как российским аналогам не доверяют. По словам луганчан, сейчас аптеки забиты российскими лекарствами, но не все из них подходят. Обезболивающие российского производства не убирают боль, а привычный «Спазмалгон» стоит вдвое дороже, чем на подконтрольной Украине территории. Еще хуже обстоят дела с лекарствами для детей, рассказывают местные жители. Местные отмечают: российские лекарства действительно есть, но отдавать их бесплатно – «не в правилах «министров» «ЛНР».

Луганчанка Ирина воспитывает троих детей. Говорит: больше всего они боятся зимы и школьного карантина. Для ее детей – это настоящее испытание. До войны всегда лечились проверенными украинскими лекарствами, а теперь в аптеках Луганска их не найти. Российские аналоги не подходят, покупают через родственников на подконтрольной Украине территории.

«Раньше при температуре спасали свечи «Анальдим» и мефенаминовая кислота. Сейчас приходится просить родственников из Харькова эти лекарства купить и передать, потому что у нас их просто не найти, а никакие аналоги не помогают. На детские сиропы от кашля у нас оказалась аллергия. Врачи сказали, что это врожденное. Вот как-то странно – на украинские препараты не было врожденной аллергии, а тут нарисовалась», – говорит Ирина.

Киевлянка Светлана каждые три месяца отправляет родителям сумку с лекарствами. Здесь – и специальные лекарства от давления, и обычные обезболивающие. Говорит: российские аналоги просто не действуют на хронические заболевания родителей.

«Покупаю родным «Фармацитрон», «Гриппостад», «Луцетам» и «Пирацетам» в ампулах. Их просто так купить невозможно (в оккупации – ред.). Передаю украинские «Цитрамон» и «Анальгин», потому что российские просто не убирают боль. А если и есть качественные российские аналоги, то их цены в 2-3 раза выше, чем украинские. Тот же «Спазмалгон» или «Пирацетам» дешевле купить в Киеве», – объясняет Светлана.

Лекарства в Луганске действительно дорогие, рассказали жители города во время опроса телепроекту «Донбасс.Реалии». А все обещания «министров» наполнить больницы лекарствами и бесплатно их выдавать оказались неправдой.

«У меня нет денег на лекарства. Я – инвалид. Мне тяжело. Мне не хватает пенсии», – говорит луганчанка.

«В больницах ничего не выдается, как они там говорят», – прокомментировала жительница Луганска.

В гуманитарных конвоях постоянно передают препараты, говорит блогер Алексей Фалин. Вот только группировка «ЛНР» вместо того, чтобы раздавать лекарства по больницам и клиникам бесплатно, как и обещали, оставляют препараты пропадать.

«В этом году Россия решила проверить, куда же идет такое количество лекарств. И когда эта проверка приехала, они были, мягко говоря, очень удивлены. Так как нашли целые склады, где эти лекарства портятся. Их там специально хранили, чтобы создавать среди населения искусственный ажиотаж на препараты», – рассказывает Фалин.

Также блогер считает, что искусственный ажиотаж в медицине на подконтрольной группировке «ЛНР» территории – это уже проверенная практика.

«Противогрипповые, витаминки…Все эти лекарства можно найти, но нужно много побегать по аптекам. Они есть, но в ограниченном количестве. Они не выставляют их на прилавки, уничтожают их. Кто это контролирует? Все те же террористы, которые захватили власть. И именно от них зависит – раздавать лекарства бесплатно или продавать», – говорит Фалин.

Махинации с гуманитарной помощью у так называемых «министров здравоохранения» – действительно обычное дело. Первый, кто «служил» у самопровозглашенного главы Игоря Плотницкого на этой «должности» – Виктор Бабасиньян. Как сообщала пресса, после того, как главному луганскому сепаратисту предоставили все схемы и махинации его подчиненного, Бабасиньян сбежал в оккупированный Крым.

Еще один «министр здравоохранения» Лариса Айрапетян была «объявлена в розыск» так называемой «генеральной прокуратурой» «ЛНР» за «превышение должностных полномочий» лицом, занимающим «государственную» должность «ЛНР», сбыт недоброкачественных лекарственных средств в крупном размере. В прессе неоднократно называлась сумма около 7 миллионов долларов.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)