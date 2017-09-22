(Друкуємо мовою оригіналу)

47% своего бюджета тратят на еду украинцы на подконтрольной территории. На неподконтрольной территории продукты питания занимают еще больше в структуре трат людей – 59%. Об этом идет речь в новом отчете ООН. На прошлой неделе журналисты «Донбасс.Реалии» спросили жителей Донецка, на что они тратят семейный бюджет, и большинство людей сказали, что почти все средства уходят на питание и коммунальные услуги. Кроме того, по выводам ООН, более миллиона человек по обе стороны линии разграничения не имеют доступа к качественному питанию.

«На продукты, а остальное – на коммуналку, все, что осталось. Стараемся вещи уже не покупать», – это один из ответов дончан на вопрос, куда уходит их месячный доход. С прохожими на улицах об этом пообщались журналисты телепроекта «Донбасс.Реалии»:

– На питание.

– В основном на питание.

– На продукты, одежда мне сейчас уже не нужна.

– На коммуналку и еду.

– Пенсия у меня – 2600 (рублей). С января каждый день я не прекращала пить лекарства. Это 5 тысяч – в месяц я не укладываюсь.

– На продукты, на учебу.

– Скорее всего, на питание.

Половина дохода украинцев на Донбассе уходит на питание, таковы результаты исследований ООН по вопросам продовольственной безопасности. Однако 14% домохозяйств на подконтрольных и 40% на неподконтрольных территориях тратят на еду даже больше – 65% своего бюджета.

По оценкам ООН, на оккупированной территории цены на продукты сейчас на четверть выше, чем на подконтрольной.

Этим летом Радио Донбасс.Реалии следили за ценами на продукты первой необходимости и другие товары в оккупированном Донецке. Цены на большинство продуктов оказались соизмеримы с киевскими, а на некоторые – даже выше. Зарплаты в Донецке колебались от 5 до 9 тысяч рублей (2-4 тысячи гривен), а пенсии составляли около 2 тысяч рублей (900 гривен).

«Цифры свидетельствуют о том, что население занимается выживанием»



То, сколько люди тратят на еду, является индикатором их благосостояния в целом. Предоставленные ООН цифры говорят, прежде всего, о низком уровне жизни и слабой экономике, так как в европейских странах с развитой экономикой этот же коэффициент намного ниже, считает экономист международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Чем менее развита страна, чем более плоха ее экономика, тем больший процент своего дохода население должно тратить на продукты питания

«По мере движения от центра Украины в сторону западных границ можно увидеть, что снижается доля продуктов питания в потребительской корзине. Уже в Польше – это порядка 30%. А дальше, во Франции – около 15%. Поэтому, чем менее развита страна, чем более плоха ее экономика, тем больший процент своего дохода население должно тратить на продукты питания. Цифры свидетельствуют о том, что население занимается выживанием. Я не говорю о том, что на основной территории Украины все гораздо лучше, но, понятно, что здесь лучше, даже если смотреть на этот показатель», – говорит экономист.

Качество продуктов, к которым имеют доступ люди в зоне конфликта, также ухудшилось за время войны, говорят в ООН. Более миллиона человек по обе стороны линии разграничения не имеют доступа к качественному питанию, при чем на оккупированной части ситуация вдвое хуже, чем на подконтрольной: там доступа к хорошей еде нет у 800 тысяч людей, на подконтрольной – у 400 тысяч.

Изучив полки магазинов в Донецке этим летом, Радио Донбасс.Реалии нашли там множество продукции производства России и местных фирм. Почему же ООН констатирует, что качественных продуктов людям в оккупации не хватает? По словам Олега Устенко, дело не в поставках, а в покупательной способности граждан.

«На неподконтрольных территориях ситуация такая, что есть спрос, но денег на то, чтобы удовлетворить этот спрос, нет. И поэтому должна меняться структура продуктов питания. Это значит, что они не блещут разнообразием, просто могут быть некачественные продукты», – говорит он.

ООН в своем исследовании обращает внимание и еще на несколько важных цифр. В зоне конфликта люди существенно сокращают свои траты на здравоохранение: на неподконтрольной территории таких домохозяйств – 61%, на подконтрольной – 31%. А примерно треть населения занимали деньги или брали кредит, чтобы приобрести еду.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)