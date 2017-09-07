За рік в Україні подорожчали майже всі продукти – моніторинг Радіо Свобода

З початку року в різних регіонах України подорожчала більшість основних продуктів харчування, а також для українців стали менш доступними транспорт і дозвілля, свідчить щомісячний моніторинг Радіо Свобода. Скільки коштують і наскільки змінилися ціни на хліб, молоко, яйця, олію, картоплю, м’ясо, цукор, бензин, квитки на проїзд і в кіно – Радіо Свобода відстежувало протягом року в Києві та у Сєвєродонецьку, а також в окупованому Донецьку та в анексованому Сімферополі.

Щомісяця Радіо Свобода обирає для моніторингу одні й ті ж продукти в одних і тих самих магазинах. Це офіційні точки продажу, представлені торговельними мережами. Для порівняння обираються товари з середніми цінами, які не є найдешевшими, але користуються попитом.

Київ

Від початку 2017 року в українській столиці подорожчали майже всі продукти харчування, які користуються великим попитом. Крім того, зросли ціни на бензин, на квитки у міському комунальному транспорті і навіть білети у кіно, свідчить моніторинг Радіо Свобода.

Лідером подорожчання стала свинина: в київських супермаркетах ціна свинячого ошийку з початку року виросла на 72%, (тобто більш ніж на два долара за кілограм) і зараз у середньому перевищує 149 гривень. Хліб з початку року подорожчав на майже на чверть, соняшникова олія – на 10%, цукор і молоко – на 9%. Картопля з січня по вересень подорожчала на 27%, попри те, що з серпня триває збір її врожаю, а це зазвичай сприяє зниженню цін. Єдине, що подешевшало з початку року – це курячі яйця, які втратили 2,7% від ціни.

Паралельно в українській столиці подорожчав бензин А-95, на 5,8%. Прикметно, що пальне на початку року коштувало (у перерахунку) менше від одного долара за літр, а нині його середня ціна – один долар п’ять центів. На чверть зросла ціна квитків у комунальному транспорті Києва, а сходити в кіно зараз можна за 110 гривень, хоча на початку року похід до кінотеатру обходився у 80 гривень з людини.

Простежується ще одна тенденція: частина продуктів харчування, як-от свинина, олія, цукор, картопля та хліб упродовж літа дешевшали, однак вже у вересні почали рости у ціні.

Сєвєродонецьк

У місті Сєвєродонецьк, яке наразі є адміністративним центром звільненої частини Луганщини, динаміка цін загалом повторює київську: виросли ціни майже на всі продукти та послуги, включені до моніторингу. Однак цифри на цінниках магазинів нині є дещо меншими, ніж у столиці.

Найшвидше дорожчає свинина: з початку року на 69%, і лише за останній місяць майже на 12%. Нині ціна свинячого ошийку в Сєвєродонецьку – 145 гривень за кілограм.

Ціна олії за останній місяць не змінилася, але з початку року виросла на три гривні п’ять копійок за літр. Цукор – за місяць подорожчав на 10 копійок, а з початку року – на 1 гривню 45 копійок, і нині коштує 17 гривень 40 копійок, як у Києві.

Картопля з початку року подорожчала на 35%, молоко – на 27% (останній місяць ціна була незмінною), яйця – на 23% (за останній місяць – на 13 копійок), нинішня ціна – 26 гривень 25 копійок за десяток. Хліб – виріс у ціні на 13%, і зараз коштує 11 гривень 20 копійок, бензин – подорожчав за рік лише на 4%, і зараз один літр А-95 обходиться у 26 гривень 49 копійок.

Попри це, у Сєвєродонецьку не змінилася вартість проїзду в міських автобусах – дві гривні. Ціна квитка в кіно – 50 гривень. При цьому похід до сєвєродонецьких кінотеатрів став доступнішим на 17% у місячному вимірі: у серпні він обходився у 60 гривень з людини.

Сімферополь

У адміністративному центрі анексованого Криму частина продуктів, товарів та послуг дорожчала, але були й такі, ціна яких за 2017 рік помітно знизилася або майже не змінилася.

Так, свинина подорожчала на 4,5% за останній місяць, або на 11% з початку року, і коштує 362 російських рублі, тобто в перерахунку приблизно удвічі дорожче, ніж на материковій частині України.

Ціна цукру за рік зросла на 10%, а літру бензину – на 4%.

Натомість за рік не змінилася ціна картоплі (22 рублі за кілограм), проте відносно серпня вона трохи подорожчала – на 1 рубль 30 копійок. Майже не змінюється у Сімферополі ціна соняшникової олії: за рік вона подешевшала на один рубль за літр.

​Суттєво, майже удвічі, подешевшало впродовж року лише молоко: у січні воно коштувало 82,5 рублі за літр, у вересні – 43 рублі.

​Водночас на 30% подешевшали яйця і на 11% – хліб.

На цьому тлі проїзд у сімферопольському тролейбусі коштує 12 рублів, а білет у кіно – 200 рублів: ціни є незмінними з початку року.

Донецьк

У Донецьку, який контролюють підтримувані Росією бойовики угруповання «ДНР», за рік у півтора разу подорожчали квитки у кінотеатр: до 150 російських рублів.

Решта товарів та послуг теж здебільшого дорожчають: хліб – на 20% з початку року, соняшникова олія – на 19%, молоко – на 8%, цукор – на 3%.

Вартість свинини за рік не змінилася: 270 рублів за кілограм. Картопля у Донецьку нині коштує стільки ж, скільки і в січні: 17 рублів за кілограм, але, вона відчутно подешевшала, порівняно з червнем і липнем: на 13 рублів. Вартість проїзду в громадському транспорті упродовж року теж не змінилася, становить три російських рублі.

При цьому в Донецьку за рік стрімко подешевшали яйця: на 39%, і зовсім незначно – бензин марки А-95: на один рубль за літр.

​Де дорожче?

Якщо перерахувати ціни у містах в еквіваленті до місцевого курсу долара, то найбільш дорогим містом, з точки зору цін на товари та послуги, упродовж року є і залишається анексований Сімферополь. Ця тенденція зберігається, попри те, що ціни там зростають найповільніше з-поміж міст, охоплених моніторингом Радіо Свобода, а чимало товарів навіть подешевшали. Так у Сімферополі найдорожчими в Україні є м’ясо, соняшникова олія, цукор, картопля та проїзд у громадському транспорті.

Проте на п’яти Сімферополю наступає Київ: він має другі в Україні за величиною ціни на більшість продуктів і послуг: на м’ясо, олію, яйця, хліб та на проїзд у міському транспорті. Найдорожчим у Києві є білет до кінотеатру: 4 долари 19 центів, а також бензин: він тут коштує один долар і п’ять центів.

Найдешевше пальне – в Сімферополі та Донецьку: 0,73 долара за літр А-95

Хліб і молоко є найдорожчими у Сєвєродонецьку, найдешевший хліб – у Сімферополі.

Найнижчі ціни на молоко, свинину, олію та проїзд у міському транспорті має Донецьк, найдешевшу картоплю – Київ.

Однак у цілому за рівнем цін на продукти та послуги, включені до моніторингу, найдешевшими є Донецьк та Сєвєродонецьк.